България

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

Временно е спряно движението на превозни средства по пътя от областния град до разклона за село Пряпорец

17 август 2025, 17:26
Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение
Източник: БГНЕС/ЕПА

Г олям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа днес. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които са започнали борба с пламъците.

Поради сериозността на ситуацията и бързото разпространение на огъня към мястото на инцидента пътуват и допълнителни екипи от съседни общини, които да се включат в гасителните действия.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

Отправен е и апел към доброволци, които имат възможност и желаят да се включат в потушаването на огнената стихия, да се явят на място, за да подпомогнат действията на пожарникарите.

Очаква се кметът на Стара Загора да обяви частично бедствено положение. Живко Тодоров е на мястото на пожара. Той призова в следващите часове да се избягват пътувания по пътя Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.

Източник: БГНЕС    
Пожар Стара Загора Пожарникари Спряно движение Доброволци Кмет на Стара Загора Бедствено положение Гасителни действия Обходен маршрут
Последвайте ни
Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

Експлозии разтърсиха Харков

Експлозии разтърсиха Харков

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Наръчник за обучение на ловни кучета

Наръчник за обучение на ловни кучета

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 3 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Тази напитка ще ви спаси от камъни в бъбреците

Любопитно Преди 1 час

Подробности четете в следващите редове

Пожар до аквапарка в Несебър

Пожар до аквапарка в Несебър

България Преди 3 часа

Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил

<p>Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи</p>

Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи

Свят Преди 3 часа

Пожарникарите работиха през цялата нощ, а 12 самолета и 18 хеликоптера се включиха отново в гасенето на зазоряване в операция с участието на 900 души

<p>Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг</p>

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 4 часа

Двамата изчезнаха в бурното море край хотел „Вянд“ в четвъртък

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

Любопитно Преди 5 часа

„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза столетницата

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

България Преди 5 часа

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

Връх Мусала

Млад мъж е загинал край връх Мусала

България Преди 5 часа

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

<p>Какво написа Мелания Тръмп на Владимир Путин</p>

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Свят Преди 6 часа

Писмото от първата дама на САЩ беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска

Владимир Путин

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Свят Преди 6 часа

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Свят Преди 7 часа

До 60 градуса през деня, смразяващ студ през нощта

ПОжарът край Българово

Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

България Преди 7 часа

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи.

<p>Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България</p>

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

България Преди 7 часа

На 17 август Православната църква почита паметта на свети мъченик Мирон

<p>Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин</p>

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Любопитно Преди 8 часа

Проверете дали и вие сте сред тях

<p>30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават</p>

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

България Преди 8 часа

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 8 часа

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Вещицата на Англия: виновна ли е Ан Болейн?

Edna.bg

Шарън Тейт - обречената муза, чието убийство разтърси Холивуд

Edna.bg

НА ЖИВО: Челси 0:0 Кристъл Палас, отмениха гол на гостите

Gong.bg

Млад талант от Серия А намекна за завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

Прокуратурата: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Nova.bg

Започна заседанието на „Коалицията на желаещите“

Nova.bg