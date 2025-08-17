Свят

Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Според специалния пратеник на САЩ руският президент се е съгласил на „солидни гаранции за сигурност” за Украйна

17 август 2025, 17:53
Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии
Източник: БГНЕС/ЕПА

Р уският президент Владимир Путин направи отстъпки по искането си за украинска „размяна на територии“ по време на срещата си на върха с президента на САЩ в Аляска в петък, коментира пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф пред CNN, съобщи NOVA.

Той не предостави подробности, но предположи, че Кремъл вижда евентуална размяна на територии, но при настоящите фронтови линии, а не в административните граници на поне някои от петте региона, които отдавна са в полезрението на Путин.

„Руснаците направиха някои отстъпки на масата по отношение на всичките пет региона“, каза Уиткоф, добавяйки, че въпросът ще бъде обсъден с украинския президент Зеленски по време на посещението му в Овалния кабинет в понеделник.

„Надяваме се, че можем да се справим и да вземем някои решения точно тогава“, каза той.

Уиткоф каза, че позицията на Русия бележи рязка промяна от предишните разговори, но все още не е достатъчна за пълноценно мирно споразумение.

„Въпросът е, че започнахме да виждаме известна умереност в начина, по който те мислят за постигане на окончателно мирно споразумение“, допълни той.

Според специалния пратеник на САЩ руският президент Владимир Путин се е съгласил да позволи „солидни гаранции за сигурност” за Украйна като част от потенциално мирно споразумение”.

„Съгласихме се на солидни гаранции за сигурност, които бих описал като променящи играта“, каза Уиткоф, описвайки прилики от типа на „член 5“ срещу по-нататъшна руска инвазия.

Той каза, че Путин се е съгласил и на „законодателно укрепване“ на забраната Русия да навлиза в други територии - в Украйна или другаде в Европа - като част от потенциалното мирно споразумение.

Междувременно Тръмп написа в платформата си Truth Social: „Голям напредък по отношение на Русия. Очаквайте още детайли!“ 

► Хронология на ключовите моменти:

⇒ 6 август: Американският пратеник Стив Уиткоф проведе разговори с руския президент Владимир Путин в Москва

⇒ 8 август: Тръмп обяви „дългоочакваната“ среща с Путин, която по-късно е потвърдена от Кремъл

⇒ 11 август: Министрите на външните работи на Европейския съюз призоваха за безусловно прекратяване на огъня, преди да бъде договорена каквато и да е сделка

⇒ 11 август: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че може да има „известна размяна“ на територии между Русия и Украйна, за да се сложи край на войната

⇒ 13 август: Украинският президент Володимир Зеленски пътува до Берлин. Европейски лидери и членове на НАТО проведоха телефонен разговор, към който се присъединиха Тръмп и Джей Ди Ванс.

⇒ 13 август: Тръмп заяви, че има вероятност за бъдеща среща между Путин и Зеленски.

⇒ 14 август: Зеленски пътува до Обединеното кралство, за да се срещне с премиера Киър Стармър - никой от двамата не направи коментари пред медиите.

⇒ 15 август: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не води до споразумение, но и двете страни заявяват известен напредък, без да предоставят подробности.

⇒ 17 август: Европейските лидери се събраха виртуална среща за напредъка по мирното споразумение за Украйна.

Източник: NOVA    
Владимир Путин Стив Уиткоф Доналд Тръмп Украйна Русия Мирно споразумение Размяна на територии Гаранции за сигурност Среща в Аляска Отстъпки
Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Терънс Стамп - злодеят от

Терънс Стамп - злодеят от "Супермен", почина на 87 години

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Марко Рубио: САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 3 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват подкрепа от ЕС и от САЩ

Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват подкрепа от ЕС и от САЩ

България Преди 46 минути

Премиерът приветства ангажимента на американския президент

,

Трима убити и 11 ранени при стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Нетаняху: Край на войната без разгрома на Хамас е победа за терористите

Свят Преди 3 часа

Нетаняху остро разкритикува протестиращите в страната, които настояват за прекратяване на войната в Газа

о

Европейски лидери ще придружат Зеленски при срещата му с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Фон дер Лайен обяви, че ще посрещне Зеленски в Брюксел

Пожар до аквапарка в Несебър

Пожар до аквапарка в Несебър

България Преди 4 часа

Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил

<p>Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи</p>

Голям пожар и 250 евакуирани в Галиполи

Свят Преди 4 часа

Пожарникарите работиха през цялата нощ, а 12 самолета и 18 хеликоптера се включиха отново в гасенето на зазоряване в операция с участието на 900 души

<p>Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг</p>

Откриха телата на двамата изчезнали в морето край Слънчев бряг

България Преди 6 часа

Двамата изчезнаха в бурното море край хотел „Вянд“ в четвъртък

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

114-годишна жена разкри храната, която според нея е причина за дългия ѝ живот

Любопитно Преди 7 часа

„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза столетницата

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

Пълно слънчево затъмнение догодина, ще го наблюдаваме ли в България

България Преди 7 часа

Догодина слънчево затъмнение ще обхване Европа - как и къде да го видите

Връх Мусала

Млад мъж е загинал край връх Мусала

България Преди 7 часа

Вчера в 13:07 ч. е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание

<p>Какво написа Мелания Тръмп на Владимир Путин</p>

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Свят Преди 8 часа

Писмото от първата дама на САЩ беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска

Владимир Путин

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Свят Преди 8 часа

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Свят Преди 8 часа

До 60 градуса през деня, смразяващ студ през нощта

ПОжарът край Българово

Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

България Преди 8 часа

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи.

<p>Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България</p>

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

България Преди 9 часа

На 17 август Православната църква почита паметта на свети мъченик Мирон

<p>Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин</p>

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Любопитно Преди 9 часа

Проверете дали и вие сте сред тях

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Вещицата на Англия: виновна ли е Ан Болейн?

Edna.bg

Шарън Тейт - обречената муза, чието убийство разтърси Холивуд

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец 0:0 Локомотив София, натиск на "орлите"

Gong.bg

НА ЖИВО: Манчестър Юнайтед - Арсенал 0:1, греда на Доргу

Gong.bg

Застреляха жена в Пловдив, съпругът ѝ опита да се самоубие

Nova.bg

Голям пожар в Старозагорско унищожи къщи, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg