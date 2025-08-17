Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Р уският президент Владимир Путин направи отстъпки по искането си за украинска „размяна на територии“ по време на срещата си на върха с президента на САЩ в Аляска в петък, коментира пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф пред CNN, съобщи NOVA.

Той не предостави подробности, но предположи, че Кремъл вижда евентуална размяна на територии, но при настоящите фронтови линии, а не в административните граници на поне някои от петте региона, които отдавна са в полезрението на Путин.

„Руснаците направиха някои отстъпки на масата по отношение на всичките пет региона“, каза Уиткоф, добавяйки, че въпросът ще бъде обсъден с украинския президент Зеленски по време на посещението му в Овалния кабинет в понеделник.

„Надяваме се, че можем да се справим и да вземем някои решения точно тогава“, каза той.

Уиткоф каза, че позицията на Русия бележи рязка промяна от предишните разговори, но все още не е достатъчна за пълноценно мирно споразумение.

„Въпросът е, че започнахме да виждаме известна умереност в начина, по който те мислят за постигане на окончателно мирно споразумение“, допълни той.

Според специалния пратеник на САЩ руският президент Владимир Путин се е съгласил да позволи „солидни гаранции за сигурност” за Украйна като част от потенциално мирно споразумение”.

„Съгласихме се на солидни гаранции за сигурност, които бих описал като променящи играта“, каза Уиткоф, описвайки прилики от типа на „член 5“ срещу по-нататъшна руска инвазия.

Той каза, че Путин се е съгласил и на „законодателно укрепване“ на забраната Русия да навлиза в други територии - в Украйна или другаде в Европа - като част от потенциалното мирно споразумение.

Междувременно Тръмп написа в платформата си Truth Social: „Голям напредък по отношение на Русия. Очаквайте още детайли!“

► Хронология на ключовите моменти:

⇒ 6 август: Американският пратеник Стив Уиткоф проведе разговори с руския президент Владимир Путин в Москва

⇒ 8 август: Тръмп обяви „дългоочакваната“ среща с Путин, която по-късно е потвърдена от Кремъл

⇒ 11 август: Министрите на външните работи на Европейския съюз призоваха за безусловно прекратяване на огъня, преди да бъде договорена каквато и да е сделка

⇒ 11 август: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че може да има „известна размяна“ на територии между Русия и Украйна, за да се сложи край на войната

⇒ 13 август: Украинският президент Володимир Зеленски пътува до Берлин. Европейски лидери и членове на НАТО проведоха телефонен разговор, към който се присъединиха Тръмп и Джей Ди Ванс.

⇒ 13 август: Тръмп заяви, че има вероятност за бъдеща среща между Путин и Зеленски.

⇒ 14 август: Зеленски пътува до Обединеното кралство, за да се срещне с премиера Киър Стармър - никой от двамата не направи коментари пред медиите.

⇒ 15 август: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не води до споразумение, но и двете страни заявяват известен напредък, без да предоставят подробности.

⇒ 17 август: Европейските лидери се събраха виртуална среща за напредъка по мирното споразумение за Украйна.