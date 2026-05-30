България

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

30 май 2026, 14:28
Източник: БТА/РД ПБЗН - Пловдив

П ървата AI система в света за прогнозиране на риска от горски пожари с висока резолюция и с обяснения, разбираеми за хората, е готова, съобщават от Института за компютърни науки и изкуствен интелект INSAIT.

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция. Първи автор на разработката е Марио Марков, докторант в института, разказва NOVA.

Според Европейската агенция по околната среда горските пожари причиняват щети за около 2,5 млрд. евро годишно в ЕС, а Световната метеорологична организация прогнозира, че рискът от горски пожари в Европа ще продължи да нараства заради климатичните промени.

Картата на INSAIT позволява на европейските държави по-ефективно да насочват превенцията на пожари, подготовката, планирането на земеползването, климатичната адаптация и много други дейности – към местата, където пожарите е най-вероятно да възникнат и да причинят най-големи щети.

FireScope AI превъзхожда като качество както водещи AI модели като GPT-5, така и конвенционални методи като Fire Weather Index, обясняват създателите на платформата.

Системата работи, като се обучава от сателитни изображения и климатични данни в непрекъснати карти на риска, генерирайки информация за гъстотата и сухотата на растителността, сезонните тенденции на засушаване, моделите на вятъра и по-сложни взаимодействия като съвпадение на ветрове с горещи вълни, склонове и растителност

FireScope AI използва нова архитектура за „разсъждение към генериране“: мислещ модел, обучен да разсъждава върху Sentinel-2 изображения и климатични променливи, и визуален модел, който превръща неговия сигнал в плътни растерни карти на риска от пожар.

INSAIT пуска и FireScope-Bench – първата мащабна система за оценяване на риска от пожари с висока резолюция, която обединява сателитни изображения, климатични данни, експертни оценки на риска и данни за реално възникнали пожари.

Източник: Nova.bg    
изкуствен интелект горски пожари INSAIT FireScope AI прогнозиране на риск климатични промени сателитни изображения европейска карта на риска дигитална превенция технологични иновации
