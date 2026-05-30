България

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

30 май 2026, 21:24
Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"
Източник: БТА

С ъдът остави в ареста петима души, обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. 

Повдигнаха обвинения на 7 души за разпространение на наркотици

Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката.

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София.

Източник: БТА

В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на столичния ж.к. „Дружба“, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерени две депа – едното в апартамент, другото в гараж. Става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества като коноп, MDMA, амфетамин, метамфетамин, кокаин, чрез Телеграм канал, Вайбър и Месинджър. При претърсванията са открити вакуумна машина, парични средства и мобилни телефони. Седмината са обвинени, че всекидневно са посещавали апартамента в „Дружба“ и гаражната клетка, откъдето са се снабдявали с наркотичните вещества и са ги разпространявали, каза прокурорът.

Според държавното обвинение няма риск обвиняемите да се укрият, те са с установена самоличност и трайно установени в България. Адвокатите поискаха по-леки мерки за неотклонение като домашен арест и подписка. Според защитниците на база на събраните доказателства и разпитаните свидетели няма данни за организирана престъпна група и е незаконосъобразно да бъдат оставени в ареста. Обвиняемите увериха съда, че няма да пречат на органите на Министерството на вътрешните работи и помолиха за по-лека мярка. 

Заловиха престъпна група, разпространявала наркотици в София

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе утре искания в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за седемте арестувани и задържани за срок до 72 часа, във връзка с разпространение на наркотици, каза Десислава Петрова, заместник градски прокурор и говорител на СГП, на брифинг вчера по повод специализираната операция срещу разпространението на наркотични вещества в столичния квартал „Дружба“.

Източник: София Господинова/БТА    
организирана престъпна група наркоразпространение София съд задържане под стража наркотични вещества специализирана операция
Последвайте ни

"Виновните сме ние със съпруга ми": Проговори майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Любопитно Преди 2 часа

Италианските власти отмениха юлските концерти на рапърите Кание Уест и Травис Скот в Реджо Емилия. Решението е взето по настояване на еврейската общност и заради опасения от сериозни контрадемонстрации и заплахи за обществения ред в страната

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Любопитно Преди 4 часа

„90-а“ звучи като лято. В песента виждаме човека, който умее да се радва на живота. Човекът, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

България Преди 4 часа

Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Любопитно Преди 5 часа

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

България Преди 5 часа

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Свят Преди 5 часа

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

Любопитно Преди 6 часа

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“.

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Свят Преди 6 часа

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

България Преди 6 часа

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Свят Преди 6 часа

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

България Преди 6 часа

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

България Преди 7 часа

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Любопитно Преди 8 часа

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

Любопитно Преди 8 часа

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Свят Преди 8 часа

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Изкуствен интелект прогнозира пожари

sinoptik.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg

Папи Ханс показа последните месеци от живота си

Edna.bg

Битка между Овен, Телец и Водолей - кои зодии са най-интелигентни?

Edna.bg

В СНИМКИ: Вижте най-добрите кадри от ПСЖ - Арсенал

Gong.bg

Бранимира Маркова: Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара

Gong.bg

Голям пожар в цех за преработка на пластмаса край Стара Загора (СНИМКИ)

Nova.bg

Кризата с горивата повиши цените и на ученическите екскурзии

Nova.bg