Свят

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

30 май 2026, 15:38
Източник: БТА/АР

С ъветникът на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Мохсен Резаи, заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "за трети път предава дипломацията", като продължава военноморската блокада срещу Иран и поставя "прекомерни изисквания" в преговорите, предаде Ройтерс. 

По-рано президентът на САЩ заяви, че Иран ще трябва да отвори Ормузкия проток и да се откаже от капацитета си за създаване на ядрено оръжие – две условия, с които Техеран все още не се е съгласил, отбелязва Ройтерс. 

Високопоставен ирански източник, пожелал анонимност, каза, че потенциалната сделка не обхваща никакви ядрени въпроси, а говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира пред държавната телевизия, че решенията за режима на преминаване през Ормузкия проток трябва да се вземат от Иран и Оман - двете страни с излаз на него. 

Източник: Симеон Томов/БТА    
Иран САЩ Доналд Тръмп Мохсен Резаи Ормузки проток ядрена програма дипломация
