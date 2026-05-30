"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

С тюардесите на международни авиокомпании настояват пътниците да се откажат от определен навик в самолета.

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“. Например, Мишел Монтес, опитна стюардеса с 20 години опит в авиоиндустрията, се оплака в подкаста „Jumpseat Chronicles“, че пътниците в самолета постоянно бутат, щипват, удрят и хващат ръцете на стюардесите по време на полетите.

С нея са съгласни и други две стюардеси, участвали в разговора - Джошуа Бойд и Дарион Фой,. „Можете да попитате всяка стюардеса във всяка авиокомпания. Всички ще се съгласят, че не може повече да търпим това“, каза Фой, признавайки, че пътниците дори са я ощипвали няколко пъти по задните части.

Според стюардесите някои пътници смятат, че работата на стюардесите е подобна на тази на сервитьорите. Те предложиха просто решение: използване на думи вместо докосване. „Не е нужно да ме докосваш, за да получиш това, което искаш. Просто искам да чуя мекия ти глас“, подчерта Бойд.

