Любопитно

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“.

30 май 2026, 16:03
С тюардесите на международни авиокомпании настояват пътниците да се откажат от определен навик в самолета. 

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“. Например, Мишел Монтес, опитна стюардеса с 20 години опит в авиоиндустрията, се оплака в подкаста „Jumpseat Chronicles“, че пътниците в самолета постоянно бутат, щипват, удрят и хващат ръцете на стюардесите по време на полетите. 

С нея са съгласни и други две стюардеси, участвали в разговора - Джошуа Бойд и Дарион Фой,. „Можете да попитате всяка стюардеса във всяка авиокомпания. Всички ще се съгласят, че не може повече да търпим това“, каза Фой, признавайки, че пътниците дори са я ощипвали няколко пъти по задните части. 

Според стюардесите някои пътници смятат, че работата на стюардесите е подобна на тази на сервитьорите. Те предложиха просто решение: използване на думи вместо докосване. „Не е нужно да ме докосваш, за да получиш това, което искаш. Просто искам да чуя мекия ти глас“, подчерта Бойд. 

По-рано бивша стюардеса предложи пътниците с деца да се качват последни. Тя твърди, че предимството на ранното качване намалява, тъй като децата се уморяват да чакат излитане и стават раздразнителни.

Източник: БГНЕС    
Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Свят Преди 1 час

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

България Преди 2 часа

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Свят Преди 3 часа

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

България Преди 4 часа

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа

Снимката е илюстративна

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Свят Преди 4 часа

Атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Любопитно Преди 5 часа

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Свят Преди 5 часа

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

Южна Каролина

Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

Свят Преди 6 часа

Изключително силен гръм разтърси части от Южна Каролина в четвъртък, като свидетели от целия щат съобщават за звук, наподобяващ оглушителен гръмотевичен удар или огромна експлозия.

Марша Лукас

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой", който спаси „Междузвездни войни"

Свят Преди 6 часа

Лукас, която беше омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., е починала в сряда от метастазирало онкологично заболяване

Пийт Хегсет

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Свят Преди 7 часа

Тръмп е търпелив, за да се увери, че всяко мирно споразумение с Иран гарантира, че той няма да се сдобие с ядрено оръжие, каза Хегсет в сесия с въпроси и отговори след реч на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур

Голямата грешка с мезето: Никога не яжте това, докато пиете алкохол

Голямата грешка с мезето: Никога не яжте това, докато пиете алкохол

Любопитно Преди 7 часа

За да се намали вредата за организма от алкохола, е добре да се спазват няколко правила при пиене. Това може да помогне за намаляване на рисковете за здравето и избягване на опасни последици

Васил Михайлов, известен като "Прокурорския син", е задържан в столичния квартал "Свобода", променил е външния си вид, разказаха от ГДБОП.

„Познах го само по очите" - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

България Преди 7 часа

Днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу детето си. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

България Преди 7 часа

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Любопитно Преди 8 часа

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

България Преди 8 часа

Заради договорите си концесионерите нямат право да увеличават цената на шезлонг и чадър. Допълнителните услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности обаче ще бъдат таксувани допълнително

Владимир Путин

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Свят Преди 8 часа

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

