САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

Д ържавният департамент на САЩ е премахнал българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от санкционно обозначение, наложено по време на администрацията на президента Джо Байдън. Информацията беше потвърдена пред изданието The Pavlovic Today от представител на американското външно ведомство.

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ.

Според публикацията решението е част от по-широк процес в администрацията на президента Доналд Тръмп за преразглеждане на санкции и публични обозначения, наложени по време на управлението на Байдън. Източници, запознати с процеса, твърдят, че във Вашингтон се анализира дали част от тези мерки са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията или върху тях са оказвали влияние и политически и идеологически фактори.

Случаят на Манолев се разглежда като един от първите видими резултати от тази преоценка.

Бившият заместник-министър научава за наложените му ограничения на 2 юни 2021 г. чрез медиите. Тогава Държавният департамент го посочва като лице, замесено в „значителна корупция“ в България. Макар да не е бил включен в санкционния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) по закона „Магнитски“, в общественото пространство името му често е било свързвано именно с тези санкции.

Забраната за влизане в САЩ беше наложена и на съпругата му Надя Манолева и трите им деца.

Според публикацията Манолев е смятал, че решението е било взето въз основа на „неточна или непълна информация“, предоставена от политически фактори в България.

Неговото име беше свързано с разследване около проект за къща за гости, финансиран с европейски и държавни средства. Българската антикорупционна комисия му наложи санкция за предполагаем конфликт на интереси, но впоследствие решенията бяха отменени както от Административен съд – София-град, така и от Върховния административен съд, които не установиха наличие на конфликт на интереси.

През последните години Манолев и негови представители са подали множество искания за преразглеждане на случая пред Държавния департамент на САЩ, предоставяйки съдебни решения и допълнителни документи. Според източници, цитирани от изданието, едва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е започнал реален преглед на случая.

В резултат на това Александър Манолев и членовете на неговото семейство вече могат отново да пътуват до Съединените щати.

Според The Pavlovic Today случаят може да се превърне в тест за начина, по който администрацията на Тръмп ще преразглежда други санкции и ограничения, наложени през годините на управление на Джо Байдън.