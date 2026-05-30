България

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

30 май 2026, 18:36
САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев
Александър Манолев   
Източник: БГНЕС

Д ържавният департамент на САЩ е премахнал българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от санкционно обозначение, наложено по време на администрацията на президента Джо Байдън. Информацията беше потвърдена пред изданието The Pavlovic Today от представител на американското външно ведомство.

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ.

Манолев пред съда: Опитаха да внушат, че съм се възползвал от положението си

Според публикацията решението е част от по-широк процес в администрацията на президента Доналд Тръмп за преразглеждане на санкции и публични обозначения, наложени по време на управлението на Байдън. Източници, запознати с процеса, твърдят, че във Вашингтон се анализира дали част от тези мерки са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията или върху тях са оказвали влияние и политически и идеологически фактори.

Случаят на Манолев се разглежда като един от първите видими резултати от тази преоценка.

Бившият заместник-министър научава за наложените му ограничения на 2 юни 2021 г. чрез медиите. Тогава Държавният департамент го посочва като лице, замесено в „значителна корупция“ в България. Макар да не е бил включен в санкционния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) по закона „Магнитски“, в общественото пространство името му често е било свързвано именно с тези санкции.

Забраната за влизане в САЩ беше наложена и на съпругата му Надя Манолева и трите им деца.

Според публикацията Манолев е смятал, че решението е било взето въз основа на „неточна или непълна информация“, предоставена от политически фактори в България.

Неговото име беше свързано с разследване около проект за къща за гости, финансиран с европейски и държавни средства. Българската антикорупционна комисия му наложи санкция за предполагаем конфликт на интереси, но впоследствие решенията бяха отменени както от Административен съд – София-град, така и от Върховния административен съд, които не установиха наличие на конфликт на интереси.

През последните години Манолев и негови представители са подали множество искания за преразглеждане на случая пред Държавния департамент на САЩ, предоставяйки съдебни решения и допълнителни документи. Според източници, цитирани от изданието, едва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е започнал реален преглед на случая.

В резултат на това Александър Манолев и членовете на неговото семейство вече могат отново да пътуват до Съединените щати.

Според The Pavlovic Today случаят може да се превърне в тест за начина, по който администрацията на Тръмп ще преразглежда други санкции и ограничения, наложени през годините на управление на Джо Байдън. 

Източник: БГНЕС    
Александър Манолев Държавен департамент на САЩ санкции България Доналд Тръмп Джо Байдън корупция
Последвайте ни
Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

България Преди 2 часа

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Свят Преди 2 часа

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

България Преди 3 часа

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Свят Преди 3 часа

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

България Преди 3 часа

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

България Преди 4 часа

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Любопитно Преди 5 часа

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

Любопитно Преди 5 часа

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Свят Преди 5 часа

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

България Преди 6 часа

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа

Снимката е илюстративна

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Свят Преди 6 часа

Атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Любопитно Преди 7 часа

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Свят Преди 7 часа

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

Южна Каролина

Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

Свят Преди 8 часа

Изключително силен гръм разтърси части от Южна Каролина в четвъртък, като свидетели от целия щат съобщават за звук, наподобяващ оглушителен гръмотевичен удар или огромна експлозия.

Марша Лукас

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой“, който спаси „Междузвездни войни“

Свят Преди 8 часа

Лукас, която беше омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., е починала в сряда от метастазирало онкологично заболяване

Пийт Хегсет

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Свят Преди 8 часа

Тръмп е търпелив, за да се увери, че всяко мирно споразумение с Иран гарантира, че той няма да се сдобие с ядрено оръжие, каза Хегсет в сесия с въпроси и отговори след реч на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Изкуствен интелект прогнозира пожари

sinoptik.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg

Битка между Овен, Телец и Водолей - кои зодии са най-интелигентни?

Edna.bg

Дъщерята на Джей Ло завърши гимназия, Марк Антъни не бе забелязан на церемонията

Edna.bg

НА ЖИВО: Пари Сен Жермен - Арсенал 0:1, Хаверц откри и шокира парижани

Gong.bg

В СНИМКИ: Атмосферата преди големия финал между ПСЖ и Арсенал

Gong.bg

Голям пожар в цех за преработка на пластмаса край Стара Загора (СНИМКИ)

Nova.bg

САЩ са вдигнали наложените ограничения срещу бившия заместник-министър Александър Манолев

Nova.bg