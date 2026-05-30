ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

30 май 2026, 21:34
В една бурна мартенска вечер през 1827 г. германският композитор Лудвиг ван Бетовен издъхва след продължително боледуване. От Коледа насам той е прикован на легло, измъчван от жълтеница, силни отоци и тежки затруднения с дишането.

Сред личните му вещи близките откриват документ, написан четвърт век по-рано, в който той моли братята си да разкажат публично за здравословните му проблеми след смъртта му. Композиторът искал светът да разбере причините за страданията му, особено за загубата на слуха, която го оставя практически глух още преди да навърши 50 години.

Почти два века по-късно международен екип учени анализира ДНК от автентични кичури коса, за които се смята, че принадлежат на композитора, като основната цел на проучването е да се открие причината за прогресивната загуба на слуха, започнала още в края на двадесетте му години, съобщава уебсайтът „Science Alert“. Заболяването първоначално се проявява като шум в ушите, а впоследствие води до непоносимост към силни звуци и постепенно изчезване на способността му да чува високите тонове. Това на практика слага край на кариерата му като изпълнител.

Писмата на Бетовен разкриват колко тежко е преживявал състоянието си. В едно от тях той признава пред братята си, че страданието го е довело до мисли за самоубийство.

Проблемите му обаче не се ограничават само до слуха. Още от 22-годишна възраст той страда от силни коремни болки и хронична диария. През последните години от живота му се появяват и признаци на сериозно чернодробно заболяване.

Дълго време съществува теория, че отравяне с олово е допринесло за смъртта му. Съдебномедицинско изследване на кичур коса, смятан за негов, подкрепя тази хипотеза. Новият генетичен анализ обаче показва, че въпросната коса всъщност е принадлежала на неизвестна жена.

Изследването на действителни проби от косата на композитора сочи, че най-вероятната причина за смъртта му е инфекция с хепатит B, утежнена от консумацията на алкохол и наследствена предразположеност към чернодробни заболявания.

Учените не успяват да открият категорично обяснение за неговата глухота и стомашно-чревните проблеми. Така една от най-големите загадки в живота на Бетовен остава неразрешена.

Генетичният анализ разкрива и неочаквана семейна тайна. Сравнение между Y-хромозомата на Бетовен и тази на негови съвременни роднини по бащина линия показва несъответствие. Резултатите предполагат, че между XVI век и раждането на композитора през 1770 г. е имало извънбрачно бащинство някъде в неговото родословно дърво.

Така желанието на Бетовен светът да научи повече за здравословните му проблеми води до открития, които надхвърлят медицината. Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята.

Източник: БГНЕС    
Лудвиг ван Бетовен класическа музика ДНК анализ загуба на слуха медицинска история генетични изследвания
Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Италианските власти отмениха юлските концерти на рапърите Кание Уест и Травис Скот в Реджо Емилия. Решението е взето по настояване на еврейската общност и заради опасения от сериозни контрадемонстрации и заплахи за обществения ред в страната

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

„90-а“ звучи като лято. В песента виждаме човека, който умее да се радва на живота. Човекът, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“.

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

