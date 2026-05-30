Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Т ази седмица любителите на астрономията ще имат рядката възможност да наблюдават синя микролуна – явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец, което същевременно е и най-отдалечената и най-малката видима пълна луна за годината.

Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май. Поради елиптичната орбита на Луната, предстоящото пълнолуние ще бъде на разстояние от 406 135 километра от Земята, което ще го накара да изглежда по-малко и по-бледо в сравнение с обикновените пълни луни или суперлуните, които се приближават до нас на около 362 312 километра.

Според Джанкарло Мази от Virtual Telescope Project, тази микролуна ще изглежда около 6% по-малка и 10% по-бледа от средното пълнолуние, като тези разлики вероятно ще бъдат незабележими за повечето наблюдатели, пише The Independent.

Особено вълнуваща ще бъде гледката за зрителите южно от екватора, особено в Аржентина, Чили, Нова Зеландия, източна Австралия, части от Антарктида и други острови. Там ярката звезда Антарес, известна като „сърцето на скорпиона“, ще изчезне временно, тъй като синята микролуна ще премине пред нея. Антарес, червен свръхгигант на 550 светлинни години от нас, ще остане видим заедно с Луната за останалата част от света.

Въпреки името си, тази синя луна няма да има синкав оттенък; терминът просто обозначава необичайната честота на две пълни луни в един месец. Това небесно събитие предлага уникална възможност за наблюдение на космически явления.

Красотата на това астрономическо събитие подчертава постоянните, но понякога фини промени в нашата небесна среда. Астрономическите агенции потвърждават, че тези явления са естествена част от движението на небесните тела.

Това три в едно събитие, включващо синя луна, микролуна и преминаване пред звездата Антарес, е рядка демонстрация на динамиката на космоса. Наблюдателите по целия свят ще могат да станат свидетели на това зрелище, като условията за наблюдение варират в зависимост от местоположението.