Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

30 май 2026, 20:46
К ели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис и най-голямата дъщеря на легендарните Тони Къртис и Джанет Лий — почина на 69-годишна възраст.

Кели си е отишла „в мир“ в дома си в Калифорния в събота, 30 май, според 67-годишната Джейми, която съобщи за загубата в трогателна публикация в Instagram. Причината за смъртта все още не се съобщава официално.

„Топъл поздрав за по-голямата ми сестра, Кели Лий Къртис. Тя почина тази сутрин. В дома си. Сред природата. В мир“, написа носителката на „Оскар“ към черно-бяла снимка на покойната си сестра.

Джейми добави, че Кели е била „моят първи приятел и довереник за цял живот“.

„Тя беше изумително красива и талантлива актриса“, продължи тя. „Играеше виртуозно карти, колекционираше костенурки, обичаше семейството си, природата, музиката, пазаруването от битаци, пътуванията… Гордееше се с датските си корени и унгарско-еврейския си произход и беше всеотдаен американски патриот.“

Звездата от „Хелоуин“ сподели още, че сестра ѝ ще бъде запомнена със „своята любяща щедрост, непоколебими мнения, безкрайно любопитство, уникален стил и коледните си бадемови сладки с пудра захар във формата на полумесец, откъдето идва и прякорът ѝ – Леля Бисквитка“.

„Кели винаги завършваше всяко съобщение или сбогуване с унгарска благословия... Истен Велед (Бог да е с теб). Истен Велед, моя сестро на слънцето и луната, моя Тай. Ще се видим по-нататък“, заключи Джейми.

Медиите се свързаха с представител на Джейми Лий Къртис за допълнителен коментар.

Кели беше най-голямата от двете дъщери на покойните актьори Тони Къртис и Джанет Лий, последвана от Джейми. Тони Къртис има още четири деца: дъщерите Александра (на 61 г.) и Алегра (на 59 г.) от втората си съпруга Кристин Кауфман, и синовете Никълъс, който почина едва 23-годишен през 1994 г., и Бенджамин (на 53 г.) от третата си съпруга Лесли Алън.

Кели е родена в Санта Моника, Калифорния, и прави дебюта си на екрана още като дете заедно с родителите си с епизодична, некомерсиална роля във филма от 1958 г. „Викингите“. По-късно тя участва рамо до рамо със сестра си Джейми в комедията „Смяна на местата“ (1983).

Кели продължава да се занимава активно с актьорско майсторство и се появява в няколко популярни телевизионни сериала през 80-те и 90-те години, сред които „Закрилникът“ (The Equalizer), „Хънтър“, „Копринени мрежи“ (Silk Stalkings), „Стар Трек: Космическа станция 9“ (Star Trek: Deep Space Nine), както и с постоянна роля в първия сезон на „Часовият“ (The Sentinel). Тя работи и като асистент на Джейми в няколко от нейните филмови проекти.

