Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Г енералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус подчерта днес, че най-добрата стратегия за борба с ебола е заразата да бъде овладяна в епицентъра на своето разпространение, предаде Асошиейтед прес.

За целта той призова да бъде оказана цялата необходима помощ на място.

Тедрос каза това именно в епицентъра на епидемията от Ебола в Демократична република (ДР) Конго - североизточната провинция Итури. Тя се превърна в огнището на разпространението на рядък щам Ебола, като вирусът се разпространява по-бързо от мерките за справяне въпреки по-добре организираните здравни заведения и пристигането на нови помощи, отбелязва АП.

Източник: БТА/АР

В провинциалната столица град Буния шефът на СЗО каза, цитиран от Ройтерс, че водеща роля трябва да играят властите в ДР Конго, а международната общност - да им помага. Местните общности "разбират проблемите по-добре и знаят и решението", аргументира се той.

По-рано днес Тедрос пристигна в Буния, съобщи Франс прес, като се позова на работещ за агенцията журналист на място.

Шефът на СЗО посети лечебен център и се срещна с представители на местните власти, здравни работници и засегнатите семейства, посочва АП.

С площ от над 2,3 милиона квадратни километра, ДР Конго е втора по площ в Африка и една от най-бедните държави в света.

Властите в централноафриканската държава обявиха на 15 май нова епидемия от Ебола. СЗО обяви в тази връзка тревога в международен план, обобщава АФП.

Изключително заразният вирус, който причинява хеморагична треска, са установени в три провинции в ДР Конго, както и в съседна Уганда.

"Ситуацията е сложна, но аз смятам, че можем да спрем разпространението на заразата", каза завчера шефът на СЗО.

По последни данни на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията в ДР Конго са регистрирани над 1000 предполагаеми случая на Ебола. Двеста четиридесет и шест от тези хора са починали.

Ебола е причинила смъртта на повече от 15 000 души в Африка през последните 50 години, посочва Франс прес. По време на най-смъртоносната епидемия в ДР Конго - в периода 2018-2020 г., бяха регистрирани 3500 случая, близо 2300 от които - с фатален изход.