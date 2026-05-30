Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Б лизки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха тайни за аферата му с Мадона, след като поп звездата призна, че с него е бил най-хубавият секс в живота ѝ.

Източник, близък до JFK-младши, разкри ексклузивно пред Page Six, че краткотрайната му авантюра с Мадона е била просто „забавно приключение за него“.

„Той ми сподели нещо тогава... Така че знаех, че се е случило“, разказва източникът за връзката им. „Изкара си наистина страхотно и си прекара много добре с нея.“ Същият източник добавя, че Кенеди-младши и изпълнителката на хита „Vogue“ са имали интимни отношения само веднъж, но след това са запазили добри приятелски отношения.

Дългогодишната шефка на кабинета на Кенеди-младши, Роузмари Теренцио, потвърждава, че двамата са успели да запазят флиртаджийския тон помежду си и след края на „вихрения“ си романс.

„Не сме обсъждали детайли от интимния му живот“, споделя пред Page Six Теренцио, която е съавтор на книгата „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“. „Просто си спомням как каза, че това е било като малка романтична вихрушка, която така и не се е развила в нещо повече. Доколкото знам, имаха сериозни разминавания в графиците, тъй като по това време тя беше на турне.“

Теренцио, която е автор и на мемоарите „Fairytale Interrupted“, обяснява, че Мадона и Кенеди-младши са останали много близки след бурната си среща. „И двамата просто продължиха напред“, допълва тя.

Въпреки че не подновили физическата си връзка, те не спирали да флиртуват. „Имаха много мило и забавно приятелство. Не са се виждали постоянно, но поддържаха контакт. Връзката им се крепеше на това постоянно да се заяждат и да се шегуват един с друг. Беше забавно – двама от най-известните хора в света по онова време просто си правеха номера и се забавляваха“, разказва Теренцио.

Тя разкрива още, че Кенеди-младши и Мадона са си изпращали шеговити съобщения по факса: „Ето така общуваха тогава.“ Тъй като се движели в едни и същи среди, за тях било лесно да поддържат връзка. „Тренираха при един и същ личен треньор, така че понякога се засичаха там. Определено останаха приятели.“

Преди броени дни Page Six разкри, че Мадона е обявила Кенеди-младши за най-добрия любовник, който някога е имала – но с едно малко уточнение. 67-годишната изпълнителка на „Like a Prayer“ се включи в платформата Grindr, за да популяризира новия си албум „Confessions II“. На въпроса „Кой е бил най-добрият ти партньор в леглото?“, тя отговори: „Ще споменавам само имена на хора, които вече не са сред нас“, след което прошепна: „Джон Кенеди-младши“.

Въпреки неоспоримата химия между двамата, синът на президента Джон Ф. Кенеди и Жаклин Кенеди Онасис се жени за Каролин Бесет през 1996 г. Три години по-късно двойката загива трагично в зловеща самолетна катастрофа.

Преди да се задоми, Кенеди-младши имаше романтични връзки с редица холивудски знаменитости, сред които Дарил Хана, Брук Шийлдс и Сара Джесика Паркър. От своя страна Мадона беше омъжена за Шон Пен (от 1985 до 1989 г.) и за Гай Ричи (от 2000 до 2008 г.), като сред известните ѝ партньори през годините личат имената на Жан-Мишел Баския, Люк Пери и Тупак Шакур.