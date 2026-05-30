Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

30 май 2026, 17:05
Източник: Getty Images

Б лизки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха тайни за аферата му с Мадона, след като поп звездата призна, че с него е бил най-хубавият секс в живота ѝ.

Източник, близък до JFK-младши, разкри ексклузивно пред Page Six, че краткотрайната му авантюра с Мадона е била просто „забавно приключение за него“.

„Той ми сподели нещо тогава... Така че знаех, че се е случило“, разказва източникът за връзката им. „Изкара си наистина страхотно и си прекара много добре с нея.“ Същият източник добавя, че Кенеди-младши и изпълнителката на хита „Vogue“ са имали интимни отношения само веднъж, но след това са запазили добри приятелски отношения.

Дългогодишната шефка на кабинета на Кенеди-младши, Роузмари Теренцио, потвърждава, че двамата са успели да запазят флиртаджийския тон помежду си и след края на „вихрения“ си романс.

„Не сме обсъждали детайли от интимния му живот“, споделя пред Page Six Теренцио, която е съавтор на книгата „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“. „Просто си спомням как каза, че това е било като малка романтична вихрушка, която така и не се е развила в нещо повече. Доколкото знам, имаха сериозни разминавания в графиците, тъй като по това време тя беше на турне.“

Теренцио, която е автор и на мемоарите „Fairytale Interrupted“, обяснява, че Мадона и Кенеди-младши са останали много близки след бурната си среща. „И двамата просто продължиха напред“, допълва тя.

Въпреки че не подновили физическата си връзка, те не спирали да флиртуват. „Имаха много мило и забавно приятелство. Не са се виждали постоянно, но поддържаха контакт. Връзката им се крепеше на това постоянно да се заяждат и да се шегуват един с друг. Беше забавно – двама от най-известните хора в света по онова време просто си правеха номера и се забавляваха“, разказва Теренцио.

Тя разкрива още, че Кенеди-младши и Мадона са си изпращали шеговити съобщения по факса: „Ето така общуваха тогава.“ Тъй като се движели в едни и същи среди, за тях било лесно да поддържат връзка. „Тренираха при един и същ личен треньор, така че понякога се засичаха там. Определено останаха приятели.“

Преди броени дни Page Six разкри, че Мадона е обявила Кенеди-младши за най-добрия любовник, който някога е имала – но с едно малко уточнение. 67-годишната изпълнителка на „Like a Prayer“ се включи в платформата Grindr, за да популяризира новия си албум „Confessions II“. На въпроса „Кой е бил най-добрият ти партньор в леглото?“, тя отговори: „Ще споменавам само имена на хора, които вече не са сред нас“, след което прошепна: „Джон Кенеди-младши“.

Въпреки неоспоримата химия между двамата, синът на президента Джон Ф. Кенеди и Жаклин Кенеди Онасис се жени за Каролин Бесет през 1996 г. Три години по-късно двойката загива трагично в зловеща самолетна катастрофа.

Преди да се задоми, Кенеди-младши имаше романтични връзки с редица холивудски знаменитости, сред които Дарил Хана, Брук Шийлдс и Сара Джесика Паркър. От своя страна Мадона беше омъжена за Шон Пен (от 1985 до 1989 г.) и за Гай Ричи (от 2000 до 2008 г.), като сред известните ѝ партньори през годините личат имената на Жан-Мишел Баския, Люк Пери и Тупак Шакур.

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте".

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа" (tin skin), „промпститутка" (prompstitute) и „кофа с ръжда" (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа

Атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)", се казва в изявлението

Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

Изключително силен гръм разтърси части от Южна Каролина в четвъртък, като свидетели от целия щат съобщават за звук, наподобяващ оглушителен гръмотевичен удар или огромна експлозия.

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой", който спаси „Междузвездни войни"

Лукас, която беше омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., е починала в сряда от метастазирало онкологично заболяване

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Тръмп е търпелив, за да се увери, че всяко мирно споразумение с Иран гарантира, че той няма да се сдобие с ядрено оръжие, каза Хегсет в сесия с въпроси и отговори след реч на конференцията „Шангри-Ла" в Сингапур

За да се намали вредата за организма от алкохола, е добре да се спазват няколко правила при пиене. Това може да помогне за намаляване на рисковете за здравето и избягване на опасни последици

„Познах го само по очите" - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

Днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу детето си. „Като баща не бих предал сина си", признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

