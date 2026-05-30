България

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

30 май 2026, 21:52
Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика
Източник: БТА

Б ългария спечели отборната титла при жените, а ансамбълът остана на шесто място в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки.

На второ място е Израел с 274.650 точки, а на трето Русия с 274.650 точки. В топ 6 са още Испания с 274.600, Германия с 269.600, Италия с 269.150 и други.

Източник: БТА

България е отборен шампион при жените през 2022, 2023, 2024, единствено миналата година отстъпи пред Италия, а сега отново е номер 1 на Стария континент.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 тима от индивидуалните пресявки (осем съчетания) имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.   

Ансамбълът на България в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова завърши на шесто място в многобоя със сбор от 49.750 точки.

Възпитаничките на Весела Димитрова изиграха с малки неточности изпълнението си с пет топки и имат оценка от 26.650 точки (13.0 трудност, 6.150 изпълнение, 7.500 артистичност) и са с пета оценка на този уред. Във втората композиция с три обръча и два чифта бухалки българките направиха доста сериозни грешки, включително уред извън терена, и получиха 23.100 (12.0 трудност, 4.650 изпълнение, 6.750 артистичност, 0.300) наказание и останаха девети (първа резерва).

Испания защити европейската си титла със сбор от 57.650 точки (28.850 пет топки и 28.800 на три обръча и два чифта бухалки). Сребърното отличие е за Русия с 53.450 (26.950 и 26.500), а на трета позиция остана Израел с 53.350 (26.700 и 26.650).

До момента България има пет медала от шампионата - три златни в отборната надпревара при жените, при девойките, на Сияна Алекова на обръч, както и два сребърни - на Стилияна Николова и на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.

Утре от 12:00 часа започват финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите, където Стилияна Николова ще играе на всичките четири уреда, Ева Брезалиева - на три, а ансамбълът на пет топки.

Източник: Ива Кръстева/БТА    
художествена гимнастика България Европейско първенство отборна титла ансамбъл Варна
Последвайте ни

"Виновните сме ние със съпруга ми": Проговори майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

България Преди 52 минути

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

<p>Почина сестрата на Джейми Лий Къртис</p>

Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Свят Преди 1 час

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Свят Преди 2 часа

Шефът на СЗО посети лечебен център и се срещна с представители на местните власти, здравни работници и засегнатите семейства

Александър Манолев

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

България Преди 3 часа

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Любопитно Преди 4 часа

„90-а“ звучи като лято. В песента виждаме човека, който умее да се радва на живота. Човекът, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

България Преди 4 часа

Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Любопитно Преди 5 часа

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

България Преди 5 часа

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Свят Преди 5 часа

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

"Не може повече да търпим това": Стюардеси проговориха за неприятните навици на пътниците

Любопитно Преди 6 часа

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“.

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Гърция вдига глобата за нередовни пътници в Атина и Солун от днес

Свят Преди 6 часа

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

Пожар в Тетевен изпепели две къщи, има жертва

България Преди 6 часа

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Нов сблъсък: Съветникът на Хаменей обвини Тръмп в саботаж на дипломацията

Свят Преди 6 часа

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

България Преди 6 часа

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

Българи създадоха уникален AI: Прогнозира горските пожари

България Преди 7 часа

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Феномен в небето тази седмица: Рядка Синя микролуна „заличава“ Сърцето на Скорпиона

Любопитно Преди 8 часа

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Изкуствен интелект прогнозира пожари

sinoptik.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg

Папи Ханс показа последните месеци от живота си

Edna.bg

Битка между Овен, Телец и Водолей - кои зодии са най-интелигентни?

Edna.bg

В СНИМКИ: Вижте най-добрите кадри от ПСЖ - Арсенал

Gong.bg

Бранимира Маркова: Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара

Gong.bg

Голям пожар в цех за преработка на пластмаса край Стара Загора (СНИМКИ)

Nova.bg

Кризата с горивата повиши цените и на ученическите екскурзии

Nova.bg