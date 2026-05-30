Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Г орят пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, в открит склад срещу гробищния парк на Стара Загора, в посока село Хрищени. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Източник: БГНЕС

Сигнал за пожара е получен в 16:15 часа. На място работят четири противопожарни екипа. Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара.

Гражданите, живеещи в района на пожара в склад за пластмасови отпадъци срещу гробищния парк на Стара Загора, да затворят плътно прозорците на домовете си и да избягват движение навън в близост до пожара, предупреждава областният управител доц. д-р Калоян Дамянов, съобщават от Областната администрация.

Областният управител пътува към мястото на пожара, там вече е заместник областният управител Зоя Колева, както и старши комисар инж. Стоян Колев, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, и Ивелина Станева, директор на РИОСВ – Стара Загора. Мобилизирани са водоноски от Община Стара Загора и Община Казанлък.