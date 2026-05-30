Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, съобщава GONG.

Стилияна Николова със сребро от Европейското по художествена гимнастика

Възпитаничката на Валентина Иванова започна силно участието си, след като получи 30,550 точки на обръч и 29,100 на топка. Тези оценки ѝ осигуриха място във втория етап на финалния многобой с най-добър резултат. В изпълненията си с бухалки и лента Стили беше оценена съответно с 30,050 и 29,050 точки.

Титлата в многобоя спечели олимпийската шампионка Даря Варфоломеев, която завърши със сбор от 120,150 точки. Германката получи много висока оценка от 31,000 за последната си композиция с бухалки. Бронзовото отличие остана за европейската шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук.

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.