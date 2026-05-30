Сребърен триумф! Стилияна Николова с нов медал от Европейското във Варна

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

30 май 2026, 15:22
С тилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, съобщава GONG.

Възпитаничката на Валентина Иванова започна силно участието си, след като получи 30,550 точки на обръч и 29,100 на топка. Тези оценки ѝ осигуриха място във втория етап на финалния многобой с най-добър резултат. В изпълненията си с бухалки и лента Стили беше оценена съответно с 30,050 и 29,050 точки.

Титлата в многобоя спечели олимпийската шампионка Даря Варфоломеев, която завърши със сбор от 120,150 точки. Германката получи много висока оценка от 31,000 за последната си композиция с бухалки. Бронзовото отличие остана за европейската шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук.

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.

