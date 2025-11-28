Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Б юджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в ресорното министерство, където се провежда среща с работодатели и синдикати за подновяване на диалога.

"Тристранният диалог е възстановен", съобщи още Петкова и добави, че са чули и предложенията на българския бизнес, и предложенията на синдикатите.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев обясни, че двата малки бюджета - на ДОО и на НЗОК, са гледани в ресорната комисия на второ четене, правилникът обаче позволява да бъде внесен допълнителен доклад.

"След като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите, имаме готовност да внесем допълнителни доклади и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета, както и след това да разгледаме държавния бюджет на второ четене в комисия", поясни той и посочи, че има достатъчно време до края на годината да приемат държавния бюджет за 2026 г.

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев изказа "задоволство" от днешната среща и смята, че има много допирни точки следващата седмица да се обединят работодатели, синдикати и представители на управляващата коалиция и да направят такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и конкурентоспособност без да бъдат ощетени по никакъв начин хората, работещи в публичния сектор или интересите на синдикалните организации.

"Имаме добър диалог в тази посока", каза още той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че сега се търси кой е другият начин, по който да се върже бюджетът.

"Синдикалните протести не са за намаляване на данък "дивидент", а за да увеличим заплатите на хората, които протестират", отбеляза той.

Димитров добави, че по-важното е да се разберат.

Добри Митев от БСК подчерта, че процедурата е в ръцете парламента.

Във вторник, 2 декември, следобед ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза председателят на бюджетна комисия Делян Добрев.