28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

28 ноември 2025, 07:05
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Тримата големи на конференцията в Техеран   
Н а 28 ноември 1943 г. в иранската столица Техеран се открива една от най-значимите срещи на съюзническите лидери по време на Втората световна война. В рамките на четири дни в строго охраняваната съветска мисия се събират тримата големи – президентът на САЩ Франклин Д. Рузвелт, министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил и съветският лидер Йосиф Сталин. Това е първата среща лице в лице между тях и тя поставя основите на ключови политически и военни решения, които променят хода на войната и оформят световния ред след нейния край.

През късната есен на 1943 г. войната навлиза в решителна фаза. На Източния фронт Червената армия започва да отблъсква германците след победата при Сталинград и Курск. В Северна Африка и Средиземноморието англо-американските сили напредват, но въпреки успехите, Европа все още е под твърдия контрол на нацистка Германия.

В този критичен момент САЩ и Великобритания са под натиск от Сталин да отворят втори фронт на Запад, за да облекчат огромния товар, който носи Съветският съюз в борбата срещу Хитлер. Техеран е избран за място на срещата заради относителната му безопасност и удобството, че там се намират дипломатически мисии на трите държави.

Откриването на конференцията – среща на титани

Когато на 28 ноември вратите на съветската дипломатическа резиденция се затварят зад тримата лидери, историята навлиза в нов етап. Сталин, като домакин и военен командир, който носи най-тежкия удар от войната, веднага поставя основната тема – мащабна инвазия във Франция през 1944 г.

Рузвелт подкрепя идеята, виждайки я като ключ към окончателното отслабване на Германия, докато Чърчил първоначално предпочита операции на Балканите и в Средиземноморието. Въпреки това, под силния натиск на Сталин и стремежа към единство, планът за десант в Нормандия, получава официалното си одобрение.

Основни решения на конференцията

Техеранската конференция става сцена за решения, които променят хода на историята:

  • Съюзниците се ангажират да започнат инвазията в Северна Франция през май–юни 1944 г.
  • Съгласуване на военните действия на Източния и Западния фронт – Сталин обещава паралелна мащабна офанзива, за да не позволи на Германия да прехвърли сили.
  • Бъдещето на следвоенна Европа – Тримата лидери започват дискусии за нова международна организация за сигурност, която по-късно ще се превърне в ООН.
  • Гаранции за границите на Полша – Обсъжда се изместването на страната на запад, тема, която по-късно ще причини напрежение между Изтока и Запада.

Символика и последици

Техеранската конференция е повече от дипломатическа среща – тя е символ на изключително труден, но жизненоважен съюз между различни политически системи и идеологии. Оттук започва реалното стратегическо сътрудничество, което води до разгрома на нацистка Германия по-малко от две години по-късно.

В същото време в Техеран се появяват и първите очертания на бъдещото разделение между Изтока и Запада. Макар войната да налага единство, различията между тримата лидери остават видими и предвещават началото на Студената война.

  • Денят, в който Магелан разкрива пътя към най-големия океан на Земята

На този ден през 1520 г. експедицията на португалския мореплавател Фернандо Магелан постига едно от най-значимите географски открития в историята. След месеци на опасно плаване, лишения и непредвидими бури, корабите на Магелан успяват да преминат през сложния лабиринт от проливи и острови в най-южната част на Южна Америка – днес известен като Магеланов проток.

Преминаването бележи първото успешно преминаване на европейска експедиция от Атлантическия към Тихия океан.

След като надделява над суровите условия и трудното навигационно предизвикателство, Магелан и екипажът му навлизат в непознато южно море. Откритата водна шир им изглежда необичайно спокойна в сравнение със страховитите бури зад тях — затова мореплавателят му дава името Mar Pacífico, или Тих океан.

Пътят към този момент не е бил лесен. От началото на експедицията през септември 1519 г. Магелан се сблъсква с бунтове сред екипажа, болести, липса на провизии и сурови климатични условия. Няколко кораба са загубени, а страданията на моряците са огромни. Въпреки това, решимостта му да открие западния морски път към Островите на подправките го води напред.

Проливът, който по-късно ще носи неговото име, се оказва ключът към неговата амбициозна цел — да обиколи света.

Навлизането в Тихия океан е повратен момент не само за експедицията, но и за цялата световна география. С този преход европейците за първи път получават реална представа за истинските измерения на Земята и за огромността на океаните.

Макар самият Магелан да не успява да завърши първото околосветско пътешествие, загива във Филипините през 1521 г., неговата експедиция, довършена от Хуан Себастиан Елкано, доказва окончателно, че Земята е сферична и може да бъде обиколена по море.

Родени:

  • 1820 г. – роден е германският философ Фридрих Енгелс
  • 1950 г. – роден е американският актьор Ед Харис („Фирмата“, „Справедлива кауза“, „Аполо 13“, „Скалата“, „Шоуто на Труман“, „Втората майка“, „Враг пред портата“, „Красив ум“, „Часовете“, „Гравитация“, „Снежен снаряд“, „Геобуря“, „Топ Гън: Маверик“)
  • 1975 г. – родена е българската биатлонистка Екатерина Дафовска
  • 1983 г. – родена е българската лекоатлетка Ваня Стамболова

Починали:

  • 1680 г. – умира италианският скулптор и архитект Джоеани Лоренцо Бернини
  • 1954 г. – умира американският и италиански физик Енрико Ферми
Техеранска конференция Втора световна война съюзнически лидери Франклин Д. Рузвелт Уинстън Чърчил Йосиф Сталин десант в Нормандия следвоенен световен ред Магелан околосветско пътешествие
