Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

С ъсобствениците на организацията "Мис Вселена" (Miss Universe) са изправени пред правни действия на два континента, след като съдилища в Тайланд и прокуратурата в Мексико издадоха заповеди за арест, свързани с обвинения в измами и предполагаема търговия с наркотици, оръжие и горива, съобщава Indеpendent .

(Във видеото: „Мис Ямайка” падна от сцената на „Мис Вселена”, откараха я в болница)

Последният конкурс "Мис Вселена", проведен в Банкок по-рано този месец, беше белязан от седмици на противоречия.

Тайландската медийна магнатка Ан Джакапонг Джакраджутатип, чиито JKN Global Group притежава половината от организацията Miss Universe, вече е обект на заповед за арест, издадена от Южния граждански съд в Банкок на 26 ноември.

Se emitió una orden de arresto contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de la Organización Miss Universo, luego de no comparecer a una audiencia en un caso de fraude. https://t.co/vb38zwtXGM — UsWeeklyEnEspañol (@UsWeeklyEspanol) November 27, 2025

Тя трябваше да се яви на изслушване по дело за измама на 25 ноември, но не се яви, което доведе до издаването на заповедта, според Associated Press. Делото беше заведено от Раувиат Машамадо, който твърди, че Джакраджутатип го е убедила да закупи корпоративни облигации, въпреки че компанията ѝ уж не може да ги изплати, причинявайки загуби от 30 милиона бата (около 704 322 паунда).

Джакраджутатип е била първоначално обвинена през 2023 г. и освободена под гаранция. Въпреки това съдът заяви, че липсата ѝ тази седмица я прави рисков за бягство.

Източник: БТА/АР

Съдебното заседание беше пренасрочено за 26 декември.

Местонахождението ѝ е неизвестно. Тя не присъства на 74-ия конкурс Miss Universe, въпреки че е най-големият акционер в организацията.

A Thai court official told AFP on Wednesday that an arrest warrant had been issued the day before for the media mogul co-owner of the contest, Anne Jakapong Jakrajutatip, for alleged fraud worth $930,000.https://t.co/px5ZYIZbse — Philstar.com (@PhilstarNews) November 27, 2025

Според Associated Press, JKN е пропуснала плащания към инвеститорите, започвайки от 2023 г., и е влязла в процедура по възстановяване на дългове с Централния съд по несъстоятелност през 2024 г. Компанията дължи около 3 милиарда бата (около 70,43 милиона паунда).

Джакраджутатип се оттегли от всички позиции в компанията през юни след обвинения от Комисията по ценни книжа и борси за фалшифициране на финансовите отчети на JKN за 2023 г., въпреки че запази дяла си.

В Мексико съоснователят Раул Роча Канту е под разследване от федералните прокурори по обвинения за трафик на наркотици, оръжие и горива.

Той е обвинен, че е част от трансгранична криминална мрежа, заподозряна в контрабанда от Гватемала към Мексико.

Прокуратурата заяви, че „Раул Р“ е обект на разследването, а федерален агент потвърди, че това се отнася за Раул Роча Канту.

Федерален съдия по-рано този месец одобри 13 заповеди за арест по случая, въпреки че не беше потвърдено дали една от тях е издадена за Канту.

Канту не е коментирал публично обвиненията.

Източник: БТА/АР

Делата срещу съоснователите идват в чувствителен момент за организацията. Финалът на тазгодишния Miss Universe, проведен в Банкок на 21 ноември, вече беше под наблюдение след публичен конфликт между победителката, "Мис Мексико" Фатима Бош, и представител на конкурса, както и твърдения за манипулиране на резултати.

Някои мексикански медии твърдяха за връзки между Канту и бащата на Бош, Бернардо Бош, старши мениджър в държавната петролна компания Pemex. Бернардо Бош отрече каквато и да е връзка.

Джакраджутатип придоби Miss Universe от IMG през 2022 г., преди да продаде 50% дял на Cantú Legacy Holding Group USA. JKN промотира партньорството като стъпка към разширяване на бранда извън традиционния конкурсен модел.

По-рано този месец, множество участнички напуснаха конкурса след широко отразен конфликт, при който тайландският изпълнителен директор на конкурса Науат Ицарагрисил се нахвърли върху Бош на предконкурсно събитие заради това, че тя не е публикувала промоционално съдържание.

В кадри от момента Бош отговаря, че Ицарагрисил не я „уважава като жена“, което води до намесата на охраната. Други участнички, включително бившата носителка на титлата Виктория Кяер Тейлвиг от Дания, напуснаха в знак на солидарност.

Президентът на Miss Universe Канту издаде изявление, в което заяви, че няма да позволи „нарушаване на ценностите на уважение и достойнство на жените“.

Източник: БТА/АР

Науат се извини в изявление на всички, които са се почувствали зле, неудобно или засегнати от неговите действия.

Отделно, няколко съдии се оттеглиха часове преди събитието, като един от тях обвини организаторите в манипулиране на избора.

"Мис Ямайка", Габриел Хенри, беше откарана с носилка след падане по време на предварителния кръг с вечерни рокли. В кадри, разпространени онлайн, Хенри е видяна да позира на сцената в оранжева рокля и висок ток, когато пада от сцената.