„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

З астрахователна компания ЛЕВ ИНС АД представи социално отговорната си кампания „Пази Важните Неща“ и сайта на инициативата vajnitesteneshta.bg.

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето“ и „Пази детето в интернет“.

Основните цели на социално отговорната кампания на ЛЕВ ИНС „Пази Важните Неща“ са повишаването на информираността сред деца, ученици, и техните родители относно важни теми от ежедневието, свързани с безопасно поведение в интернет, киберсигурност, превенция и опазване на здравето.

В основата на социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“ стои бизнесмодела на ЛЕВ ИНС за Активната сигурност. Акцентира се върху образованието и превенцията, като се цели и повишаване на финансовата и застрахователна култура.

През следващите три години „Пази Важните Неща“ ще реализира поредица от безвъзмездни инициативи в цялата страна, сред които провеждане на Национално състезание по киберсигурност за ученици, както и онлайн обучения за ученици за пътна безопасност и безопасно придвижване с велосипеди, тротинетки и други двуколесни превозни средства.

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща"

Ще бъде създаден наръчник за дигитална сигурност на работното място за работещите. За възрастните ще има специални онлайн обучения и обучения за безопасно онлайн поведение – срещу финансови измами в социални мрежи, за взаимопомощ и обучение.

Какво предстои през 2026 г.

Продължавайки мисията си да пази най-уязвимите – децата, но и с грижа към техните родители, ЛЕВ ИНС планира серия от нови безвъзмездни инициативи с национален обхват:

Първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, което да стимулира знанията и дигиталната култура сред подрастващите.

Уебинари за безопасност на пътя за младежи на възраст между 12 и 18 години в училищата.

Безвъзмездни обучения за родители в компании, институции и организации относно безопасно онлайн поведение и защита от дигитални рискове.

На сайта на инициативата – vajnitesteneshta.bg – всеки заинтересован, който споделя мисията на кампанията, може да заяви своето желание да включи чрез бутона „Станете част от инициативата“ и да се свърже с екипа на кампанията.

Христиан Даскалов от Европейски цифров иновационен хъб Тракия за предстоящите инициативи в „Пази Важните Неща"

Кампанията „Пази Важните Неща“ се реализира с подкрепата на: