„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

З астрахователна компания ЛЕВ ИНС АД представи социално отговорната си кампания „Пази Важните Неща“ и сайта на инициативата vajnitesteneshta.bg.
Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето“ и „Пази детето в интернет“.
Основните цели на социално отговорната кампания на ЛЕВ ИНС „Пази Важните Неща“ са повишаването на информираността сред деца, ученици, и техните родители относно важни теми от ежедневието, свързани с безопасно поведение в интернет, киберсигурност, превенция и опазване на здравето.
В основата на социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“ стои бизнесмодела на ЛЕВ ИНС за Активната сигурност. Акцентира се върху образованието и превенцията, като се цели и повишаване на финансовата и застрахователна култура.
През следващите три години „Пази Важните Неща“ ще реализира поредица от безвъзмездни инициативи в цялата страна, сред които провеждане на Национално състезание по киберсигурност за ученици, както и онлайн обучения за ученици за пътна безопасност и безопасно придвижване с велосипеди, тротинетки и други двуколесни превозни средства.
Ще бъде създаден наръчник за дигитална сигурност на работното място за работещите. За възрастните ще има специални онлайн обучения и обучения за безопасно онлайн поведение – срещу финансови измами в социални мрежи, за взаимопомощ и обучение.
Какво предстои през 2026 г.
Продължавайки мисията си да пази най-уязвимите – децата, но и с грижа към техните родители, ЛЕВ ИНС планира серия от нови безвъзмездни инициативи с национален обхват:
- Първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, което да стимулира знанията и дигиталната култура сред подрастващите.
- Уебинари за безопасност на пътя за младежи на възраст между 12 и 18 години в училищата.
- Безвъзмездни обучения за родители в компании, институции и организации относно безопасно онлайн поведение и защита от дигитални рискове.
На сайта на инициативата – vajnitesteneshta.bg – всеки заинтересован, който споделя мисията на кампанията, може да заяви своето желание да включи чрез бутона „Станете част от инициативата“ и да се свърже с екипа на кампанията.
Кампанията „Пази Важните Неща“ се реализира с подкрепата на:
- Министерство на образованието и науката
- Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП към Министерството на вътрешните работи
- Отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерство на вътрешните работи
- Съюз на центровете по авто-мото подготовка
- Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
- Българска асоциация по киберсигурност
- Европейски дигитален иновационен хъб „Тракия“, Women4Cyber
- CYBER 360 Academy