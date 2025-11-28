Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

В арненският кмет Благомир Коцев беше освободен, след като негови привърженици се активизираха и в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв.

Той беше посрещнат от семейството си - съпругата му, сестра му и баща му, както и от членове и симпатизанти на „Продължаваме промяната“.

Източник: БГНЕС

„Първо ще обърна внимание на семейството. Не мога да дам категоричен отговор дали в понеделник ще се върна, но се надявам това да се случи", бяха първите думи на градоначалника.

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

По-рано депутатът Манол Пейков от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, обяви, че средствата от дарители са събрани и преведени по банковата сметка на Окръжния съд. Адвокатът на Коцев също потвърди това.

По информация на NOVA е имало забавяне, докато в затвора постъпят документите за освобождаването. Окръжният съд забавил процедурата, изисквайки мокър печат на платежното нареждане за гаранция, за да ги изпрати.

По закон се издава бележка, с която градоначалникът ще получи личните си вещи, и ще може да се прибере вкъщи.

Източник: NOVA

Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева, цитирана от NOVA.