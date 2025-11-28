Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

В рамките на днешния ден варненският кмет Благомир Коцев трябва бъде освободен, след като негови привърженици се активизираха и за часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лева.

Проблем обаче създаде мокрият печат на платежното нареждане за гаранция, но това бързо бе отстранено.

"Днес в 8:00 сутринта ми звъннаха от Варна, за да ме информират, че пидиефът на паричния превод за гаранцията на Благо, който им пратих, не бил достатъчен; нужен бил и мокър печат. След бърза консултация с банката и продължителна стиковка между пловдивския и варненския им офис, новоиздаденият документ – с все мокър печат на банката издател – вече е внесен във Варненския окръжен съд. Следващата стъпка е съдът да изпрати документа по факса (не, не се шегувам!) до затвора, където Благо е задържан. И ако полученият факс е достатъчно четлив, Благо ще излезе на свобода", написа Манол Пейков във Фейсбук.

Очаква се да освободят варненския кмет до часове.