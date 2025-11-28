България

„По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Задържаха мъж за побой над майка му и дъщеря му

Случаят е от София

28 ноември 2025, 11:52
С офийската районна прокуратура обвини и задържа 58-годишен мъж за побой над майка му и дъщеря му.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 ноември в софийския ж.к. „Сухата река“ обвиняемият дърпал за косата 19-годишната си дъщеря и ѝ нанесъл удари с ръце в областта на лицето и главата. Вследствие на това ѝ е причинил множество кръвонасядания.

По същото време мъжът е удрял в лицето и шията на своята майка, като причинил и на нея кръвонасядания, както и охлузвания. Освен това обвиняемият се заканил с убийство на дъщеря си, като ѝ казал: „Като излезеш от стаята ще те убия! По-добре не се прибирай, защото ще те убия!“, докато удрял с ръце по вратата.

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда, за коeто се предвижда eфективна присъда.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокурор е внесъл искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

