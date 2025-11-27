Свят

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния заяви, че те са починали, но след това информацията бе опровергана

27 ноември 2025, 07:22
Д вамата военни от американската Национална гвардия, които бяха простреляни в сряда близо до Белия дом, са в критично състояние, заяви на пресконференция ръководителят на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.

"Това, което знаем е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на същата пресконференция.

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния, откъдето произхождат простреляните, заяви в социалната мрежа X, че те са починали от раните си. Информацията обаче беше опровергана. Малко по-късно той заяви, че постъпват "противоречащи си информации" за здравословното им състояние.

"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия, ще плати висока цена", заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Стрелбата е станала  в района на метростанция "Фарагът", намираща се в близост до Белия дом. В критично състояние е и мъжът, който е смятан за извършител на деянието. Той е настанане в болница. Властите посочиха, че е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г.

Белият дом беше под локдаун, а на място бяха изпратени ФРБ и "Сикрет сървис". Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. На гражданите беше препоръчано да избягват района. Националната гвардия не отговори незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит. "Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация", каза Левит. "Президентът е получил информация", добави тя.

Малко по-късно и самият Тръмп коментира стрелбата: "Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това - ще плати много висока цена", написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

"Всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън, ще бъдат проверени", заяви Доналд Тръмп след стрелбата и съобщи, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон. 

"Това жестоко нападение беше акт на зло, акт на омраза и акт на терор. Това е престъпление срещу цялата ни нация, срещу човечеството. Като президент на Съединените щати, съм решен да гарантирам, че животното, което е извършило това зверство, ще плати най-високата възможна цена", коментира още американският президент. 

Източник: БТА/Божидар Захариев    
САЩ Белия дом гвардейци стрелба
