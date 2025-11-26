Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

С пециалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, непосредствено след успеха на мирното споразумение в Газа, е провел телефонен разговор миналия месец с високопоставен представител на Кремъл, за да предложи да работят заедно по подобен план за Украйна — и Владимир Путин да го обсъди с Доналд Тръмп.

(Във видеото: След преговорите в Женева: Има ли надежда за споразумение между Украйна и Русия)

В телефонно обаждане на 14 октомври, продължило малко над пет минути, Уиткоф е дал съвети на Юрий Ушаков, главния съветник на Путин по външната политика, как руският лидер да повдигне темата пред Тръмп. Насоките му включвали идея за организиране на разговор между Тръмп и Путин преди посещението на Володимир Зеленски в Белия дом по-късно през седмицата и използването на споразумението за Газа като отправна точка.

Захарова: Западът проваля дипломатическите усилия и манипулира кризата в Украйна

„Изготвихме 20-точков план на Тръмп — 20 точки за мир — и си мисля, че можем да направим същото и с вас“, казва Уиткоф в разговора, според запис и стенограма, прегледани от Bloomberg .

Разговорът за първи път дава директна представа за тактиката на Уиткоф в преговорите с Русия и очевидното начало на 28-точковото мирно предложение, което се появи по-рано този месец — и което САЩ настояват Украйна да приеме като основа за сделка.

Путин заяви този месец, че смята плана на САЩ за възможна основа за мирно споразумение. Той каза пред висши служители на руския Съвет за сигурност, че 28-точковият план още не е обсъден подробно със САЩ, но Москва е получила копие от него.

Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва

По времето на разговора между Уиткоф и Ушаков Тръмп се радваше на успеха от усилията си да прекрати войната в Газа. Предния ден той стана първият американски президент, който говори пред Кнесета от 2008 г., след като осигури освобождаването на последните 20 живи заложници, държани от "Хамас".

Отношението на Тръмп към Путин обаче изглеждало да се влошава. Подготвяйки се за срещата си със Зеленски на 17 октомври, той е разглеждал възможността да предостави на Украйна ракети „Томахоук“ с по-голям обсег, обсъждал е нови санкции срещу Русия и е изразявал недоволството си от Путин.

„Не знам защо продължава тази война“, казва Тръмп на 14 октомври — същия ден, когато Уиткоф говори с Ушаков. „Той просто не иска да я прекрати. И мисля, че това го кара да изглежда много зле.“

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

По време на разговора си с Ушаков Уиткоф казал, че има „дълбоко уважение“ към Путин и че е казал на Тръмп, че според него Русия винаги е искала мирна сделка. Той споменал предстоящото посещение на Зеленски и предложил Путин да говори с Тръмп преди тази среща.

„Зеленски идва в Белия дом в петък“, казал Уиткоф. „Аз ще отида, защото искат да съм там, но мисля, че ако е възможно, трябва да имаме разговора с вашия шеф преди срещата в петък.“

Ушаков попитал дали би било „полезно“ Путин да се обади на Тръмп. Уиткоф отговорил, че би било.

Той препоръчал Путин да поздрави Тръмп за споразумението за Газа, да каже, че Русия го е подкрепила, и да заяви, че го уважава като човек на мира. „Оттам разговорът ще тръгне много добре“, казал Уиткоф.

„Ето какво мисля, че ще бъде страхотно“, продължил той. „Може би той казва на президента Тръмп: знаете ли, Стив и Юрий обсъдиха много подобен 20-точков мирен план, и това е нещо, което може да придвижи нещата — ние сме отворени към такива идеи.“

Ушаков изглежда приел някои от съветите. Той казал, че Путин „ще поздрави“ Тръмп и ще каже, че „г-н Тръмп е истински човек на мира“.

Разговорът между Тръмп и Путин се състоя два дни по-късно — по искане на Русия — и американският президент го определи като „много продуктивен“. След това той обяви планове да се срещне с Путин в Будапеща — среща, която още не се е състояла — и спомена, че Путин го е поздравил за сделката за Газа.

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

След разговора Уиткоф се срещнал в Маями с Кирил Дмитриев, друг старши съветник на Кремъл, според интервю на Дмитриев за Axios. Дмитриев казал, че е бил в Маями три дни от 24 октомври. Говорителят му отказал коментар.

На 29 октомври Дмитриев и Ушаков отново разговаряли по телефона и обсъждали доколко твърдо Москва трябва да настоява за условията си в едно евентуално мирно предложение. Според запис, прегледан от Bloomberg, Ушаков настоявал да поискат „максималното“ в предложенията си към Белия дом. Той се притеснявал, че САЩ може да разберат погрешно руските предложения или да премахнат елементи, но да твърдят, че има договорка — което би рискувало прекратяване на целия процес.

Дмитриев, който ръководи и Руския фонд за преки инвестиции, предложил предложенията да бъдат споделени неформално и заявил, че е уверен, че дори САЩ да не приемат изцяло руската версия, ще направят нещо много близко до нея.

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Той уверил Ушаков, че ще се придържа към инструкциите, и че Ушаков също може да обсъди документа по-късно със „Стив“.

От Bloomberg уточняват, че не са успели да установят точно кои руски предложения са били споделени със САЩ и доколко са повлияли върху крайния 28-точков план.

Оттогава Украйна е подложена на силен натиск да приеме предложението, което Уиткоф е изготвил с помощта на своите руски колеги. Американски представители са заплашили да прекратят критична разузнавателна подкрепа за украинската армия, ако Зеленски откаже. По-късно Киев е получил определени отстъпки и е убедил САЩ да забавят темпото след разговори с държавния секретар Марко Рубио в неделя.

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Според условията, предложени от САЩ по-рано този месец, Украйна би трябвало да изтегли войски от части на Донбас, които Русия не е успяла да завладее с военна сила. Районът би станал неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като руска.

Москва би получила и фактическо признаване на руските претенции към Крим, Луганск и Донецк. По-голямата част от останалата фронтова линия, включително Херсон и Запорожие, би била замразена. Украйна и европейските ѝ партньори настояват войната да спре по текущите линии на контрол.

Това са част от условията, които Уиткоф и Ушаков обсъждат в разговора си миналия месец.

„Между нас казано — аз знам какво ще е нужно, за да има мирно споразумение“, казал Уиткоф. „Донецк и може би размяна на територии някъде. Но вместо да говорим така, нека говорим по-оптимистично, защото мисля, че ще стигнем до сделка.“

„Президентът ще ми даде много пространство и свобода да постигна споразумението“, добавил той. „Ако успеем да създадем тази възможност — че след това съм говорил с Юрий и сме имали разговор — мисля, че това може да доведе до големи неща.“

Мирният план на САЩ за Украйна, бе обсъден в Женева. Подкрепя се основно от Съединените щати и Русия, които участват пряко в оформянето му и го представят като реалистичен път към прекратяване на войната. Част от по-умерените държави в ЕС също гледат на него като на шанс за спиране на конфликта. Украйна официално заявява, че „подкрепя същността“ на предложението, но поставя условия и настоява за промени в спорните клаузи, подчертавайки, че има още много работа. В същото време по-твърдолинейни европейски държави, както и значителна част от украинското общество, остават скептични и смятат, че планът включва неприемливи отстъпки към Русия.