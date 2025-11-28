Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

П роливните дъждове, които днес (27 ноември) обхванаха страната, ще продължат и в петък (28 ноември) с още по-голяма сила – предупреждение от най-високата трета степен – червен код за три области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

Червен код за обилни валежи от дъжд е обявен за областите Благоевград, Смолян и Кърджали. (В четвъртък две общини в Благоевград обявиха бедствено положение – Петрич и Сандански).

За 8 области в България пък е обявено предупреждение от втора степен – оранжев код: София-област, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Ловеч, Габрово и Стара Загора.

За други 9 области обявеното предупреждение е от първа степен – жълт код: София-град, Перник, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Сливен и Ямбол.

Източник: НИМХ

Ето и съветите на НИМХ при различните степени на предупреждение за опасно време заради значителни валежи:

При жълт код: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При червен код: Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозата за петък (28 ноември)

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. В петък на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в Югоизточна България – до 12 градуса, за София – около 6 градуса. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 6-7 градуса, за София – около 9 градуса. Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 11 градуса по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 11 мин. и залязва в 0 ч. и 36 мин на 29 ноември. Фаза на Луната: първа четвърт.

В събота

валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3-4 градуса на места в Западна България до 14-15 градуса в източните райони.

В неделя

валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна.