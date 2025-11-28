България

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Вижте прогнозата за времето до края на седмицата

28 ноември 2025, 06:25
Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност
Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев
Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София
Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан
Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента
7 обвинени след акцията, свързана с

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"
СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

П роливните дъждове, които днес (27 ноември) обхванаха страната, ще продължат и в петък (28 ноември) с още по-голяма сила – предупреждение от най-високата трета степен – червен код за три области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

Червен код за обилни валежи от дъжд е обявен за областите Благоевград, Смолян и Кърджали. (В четвъртък две общини в Благоевград обявиха бедствено положение – Петрич и Сандански).

За 8 области в България пък е обявено предупреждение от втора степен – оранжев код: София-област, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Ловеч, Габрово и Стара Загора.

За други 9 области обявеното предупреждение е от първа степен – жълт код: София-град, Перник, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Сливен и Ямбол.

Източник: НИМХ

Ето и съветите на НИМХ при различните степени на предупреждение за опасно време заради значителни валежи:

При жълт код: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При червен код: Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозата за петък (28 ноември)

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. В петък на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9  градуса, в Югоизточна България – до 12 градуса, за София – около 6 градуса. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 6-7 градуса, за София – около 9 градуса. Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 11 градуса по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 11 мин. и залязва в 0 ч. и 36 мин на 29 ноември. Фаза на Луната: първа четвърт.

В събота

валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3-4 градуса на места в Западна България до 14-15 градуса в източните райони.

В неделя

валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна.

Източник: НИМХ    
проливни дъждове червен код оранжев код жълт код НИМХ прогноза за времето наводнения опасно време България метеорологични предупреждения
Последвайте ни
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

pariteni.bg
Колко дълго котките помнят даден човек

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 2 дни
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 2 дни
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 2 дни

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъж промени живота си и свали 92 килограма</p>

Замразено грозде вместо шоколад: Мъж промени живота си и свали 92 килограма

Любопитно Преди 20 минути

Мъж, който харчил по 400 долара седмично за нездравословна храна и консумирал 7000 калории на ден, разкри „най-добрия си трик“

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Любопитно Преди 1 час

Учени са открили нов начин за откриване на опасно сърдечно заболяване

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Свят Преди 8 часа

Педро Кастильо беше осъден от Върховния съд за опит да разпусне Конгреса и да управлява с укази през 2022 г.

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

Свят Преди 8 часа

Около 900 души са евакуирани във временни убежища

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

България Преди 9 часа

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Свят Преди 10 часа

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Свят Преди 11 часа

Москва казва, че превземането на Покровск, който тя нарича „вратата към Донецк“, ще ѝ позволи да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област – Краматорск и Славянск

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Свят Преди 11 часа

53-годишният Филип е главен инспектор на френската полиция

<p>&quot;Истинските намерения&nbsp;на Путин скоро ще станат ясни&quot;</p>

Италианският министър на отбраната: "Истинските намерения" на Путин скоро ще станат ясни

Свят Преди 11 часа

Крозето каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

България Преди 13 часа

Според Зафиров оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Свят Преди 13 часа

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Любопитно Преди 14 часа

Принцесата се появи отново публично в Лондон, където посети благотворителната организация Anna Freud, свързана с детското психично здраве

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

България Преди 14 часа

Той издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

България Преди 14 часа

Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите членки на ЕС

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

България Преди 15 часа

Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Свят Преди 15 часа

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото", обяви Макрон

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg
1

Над 22 хиляди зимуващи гъски край Свищов и Белене

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 ноември, петък

Edna.bg

Печен лимонов чийзкейк с крема сирене

Edna.bg

Локомотив Пловдив атакува Топ 2 срещу опрения до стената Монтана

Gong.bg

Арда ще опита да продължи възхода си срещу непредсказуемия Локомотив в София

Gong.bg

Проливни валежи в следващите 48 часа

Nova.bg

Микроводорасли, амоняк, водород и отпадъци: Имат ли алтернатива традиционните горива

Nova.bg