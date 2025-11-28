Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Н ищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше осигурителната вноска за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто.

"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", посочи Борисов, цитиран от NOVA.

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради искането им за удовлетворяване на социалните искания.

"Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията", обясни политикът.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на ПП-ДБ, че властта "шикалкави" по отношение на бюджета: "Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов".

Темата за Бюджет 2026 доведе и до спор в парламента.

Опозицията, в лицето на ПП-ДБ, настоява в дневния ред на депутатите да бъде внесена точка за изтегляне на замразения бюджет за 2026 година. От партията предупреждават и за възможни нови протести. Последва отговор от "ДПС-Ново начало".

Още в началото на пленарния ден опозицията попита - ще бъде ли оттеглен бюджета? И предупреди, че ако това не се случи следва нова серия протести.

Според председателят на ПП Асен Василев, за да се промени този бюджет, трябва да се промени тригодишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници.

"Трябва да се промени това, което се прогнозира за предиода 2027–2028 година. Трябва да се променят основни параметри в приходната част. Тъй като и от Европа ни казаха, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло, и не говорим само за държавния бюджет — не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано. Така че - „на коляно“ да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", категоричен е Василев.

И подчерта правилния начин - бюджетът да бъде изтеглен, да се направи тригодишната прогноза, тя да се обсъди в Тристранния съвет и бюджетът да влезе в парламента. Той посочи, че е напълно възможно тази финансова рамка да бъде приета до Нова година. "Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем. Парламентът е като всички български граждани — работи. Но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. В момента правилното е да се изтегли бюджетът и да се внесе нова макрорамка", заяви той.

По думите му, ако "грешната философия в бюджета" не бъде изчистена и той не бъде преработен - ще има нови протести.

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсиите Василев заяви: "Трябва да ги предложи финансовият министър. Ако е финансов министър наистина. Ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски пък обяви, че няма да позволи хората да бъдат делени на класи.

"Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаете - няма да има класи. Всички хора са еднакви", подчерта той.

И беше категоричен: "Пазим всички хора. Работим за всички хора и няма да позволим някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. И трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".

А от "Възраждане" настояват за конкретни корекции в бюджета. "Трябва да отпадне увеличаването на осигурителната вноска с 2% следващата година и с още един по-нататък. Трябва да се върбат обратно в ДОО. 3 милиарда допълнително ще влязат обратноо, без да се увеличават ставки на осигурителни вноски", обясни икономистът Любомир Христов.