За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

В инициативата са се включили повече от 2 500 дарители

28 ноември 2025, 06:47
28 ноември 2025, 06:47
Източник: БТА

С редствата, необходими за гаранцията на Благомир Коцев, вече са осигурени. Само в рамките на пет часа дарителските кампании, обявени от актьора Филип Буков и Манол Пейков, успяха да съберат над 240 000 лева.

В инициативата са се включили повече от 2500 дарители, съобщиха организаторите.

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Очаква се кметът на Варна да излезе на свобода в петък сутрин, предаде NOVA.

Организаторите подчертават, че след възстановяване на гаранцията, средствата ще бъдат насочени към „смислени и обединяващи каузи“.

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Окръжният съд във Варна определи парична гаранция от 200 000 лв. за кмета на града. Заседанието се проведе днес в съдебната палата във Варна. Делото беше преместено там по подсъдност, след като Коцев прекара времето от 8 юли досега в ареста на следствието и в затвора в София.

През този период бяха проведени и десетки протести в негова подкрепа.

Източник: NOVA    
