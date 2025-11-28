За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

С редствата, необходими за гаранцията на Благомир Коцев, вече са осигурени. Само в рамките на пет часа дарителските кампании, обявени от актьора Филип Буков и Манол Пейков, успяха да съберат над 240 000 лева.

В инициативата са се включили повече от 2500 дарители, съобщиха организаторите.

Очаква се кметът на Варна да излезе на свобода в петък сутрин, предаде NOVA.

Организаторите подчертават, че след възстановяване на гаранцията, средствата ще бъдат насочени към „смислени и обединяващи каузи“.

Окръжният съд във Варна определи парична гаранция от 200 000 лв. за кмета на града. Заседанието се проведе днес в съдебната палата във Варна. Делото беше преместено там по подсъдност, след като Коцев прекара времето от 8 юли досега в ареста на следствието и в затвора в София.

През този период бяха проведени и десетки протести в негова подкрепа.