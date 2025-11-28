Свят

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен", каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор"

28 ноември 2025
Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип
В ирусът на птичия грип, който се разпространява сред диви птици, домашни птици и бозайници, може да доведе до пандемия, по-тежка от COVID-19, ако мутира така, че да се предава между хора, заяви ръководителката на центъра за респираторни инфекции към Институт „Пастьор“ във Франция, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Силно патогенният вирус на avian influenza, известен като птичи грип, доведе до умъртвяването на стотици милиони птици през последните години, наруши хранителните доставки и повиши цените, макар че инфекциите при хора остават редки.

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза Мари-Ан Рамекс-Уелти, медицински директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“, пред агенцията.

Институт „Пастьор“ беше сред първите европейски лаборатории, които разработиха и споделиха тестове за откриване на COVID-19, предоставяйки протоколите на Световната здравна организация (СЗО) и лаборатории по целия свят.

Няма антитела срещу H5 птичи грип

„Хората имат антитела срещу обичайните сезонни грипове H1 и H3, но не и срещу H5 птичия грип, който заразява птици и бозайници, както в началото нямаше антитела и срещу COVID-19“, каза тя.

„И за разлика от COVID-19, който засяга главно уязвими групи, грипните вируси могат да убиват и напълно здрави хора, включително деца“, допълни Рамекс-Уелти. „Пандемия от птичи грип вероятно би била доста тежка, дори потенциално по-тежка от преживяната пандемия“, каза тя в лабораторията си в Париж.

В миналото е имало много случаи на хора, заразени с H5 вируси на птичия грип, включително H5N1, който в момента се разпространява сред домашни птици и млечни крави в САЩ, но тези случаи обикновено са били при близък контакт с инфектирани животни. Първият в историята случай на H5N5 при човек се появи този месец в щата Вашингтон. Мъжът, който е имал придружаващи заболявания, почина миналата седмица.

В последния си доклад за птичия грип СЗО съобщи, че между 2003 и 2025 г. е имало близо 1000 случая на човешки инфекции – основно в Египет, Индонезия и Виетнам, като 48% от заразените са починали.

Рискът от пандемия при хората все още е нисък

Въпреки това рискът от развитие на пандемия сред хората остава нисък, каза пред Ройтерс Грегорио Торес, ръководител на научния отдел на Световната организация за здраве на животните.

„Трябва да сме подготвени да реагираме достатъчно рано. Но засега можете спокойно да се разхождате в гората, да ядете пиле и яйца и да си живеете живота. Рискът от пандемия е възможен, но като вероятност все още е много нисък“, каза той.

Рамекс-Уелти допълни, че ако птичият грип мутира така, че да се предава между хора, светът е по-добре подготвен, отколкото преди пандемията от COVID-19. „Положителното при грипа, в сравнение с COVID, е, че разполагаме със специфични превантивни мерки. Имаме готови ваксинални кандидати и знаем как бързо да произведем ваксина“, каза тя.

„Имаме и запаси от специфични антивирусни лекарства, които по принцип биха били ефективни срещу този вирус на птичи грип“, добави тя.

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

