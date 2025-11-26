Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

П ет години след кончината на Диего Марадона той продължава да е сред най-големите спортни икони на планетата. Аржентинският футболист, световен шампион и носител на множество отличия в кариерата си с отбори като „Наполи“ и „Бока Хуниорс“, си отиде на 25 ноември преди пет години. Паметта за него остава силна във всяко отношение – в Буенос Айрес продължава разследването на неговата смърт, Неапол отбеляза рождения му ден преди месец, а съотборници от миналото споделят спомените си за гения на Марадона.

Източник: Getty Images

Каталунското издание Ara разговаря с бивши съотборници на аржентинската звезда, за да събере техните лични истории и преживявания с него. Преди да достигне върховете в Серия А с „Наполи“, Марадона прекара няколко години в „Барселона“ – период, запомнен най-вече с противоречия, контузии и здравословни проблеми. Въпреки трудностите мнозина от бившите му колеги си спомнят времето с него с топлота.

„За мен той беше бог. Изключителен човек със съотборниците си. Имаше нещо специално, аура, която не съм виждал у никого“, разказва Луис Фернандес.

„Той беше много щедър човек. Казват, че е напуснал отчасти заради пари и е възможно да е така, защото винаги е харчел, е давал подаръци. Той ни даде всичко на младите играчи“, допълва Хуан Карлос Перес Рохо.

Източник: getty images

Почит към „Наполи“

През октомври тази година, по повод рождения ден на Марадона, из улиците на Неапол се появи автомобил, боядисан в емблематичните светлосини цветове на „Наполи“, който превозваше негова статуя. Така градът отбеляза неговия 65-и рожден ден.

Статуята беше изнесена от музея на Марадона и обикаляше града през целия ден.

„Диего не е мъртъв. Тялото му умря, но душата му живее в нас, неаполитанците, във всички хора, които го обичат. Празнувам рождения ден на Диего от години. Диего винаги е тук. И красивото е, че Диего принадлежи на народа“, казва Масимо Виняти, собственик на музея, цитиран от AP News.

Разследването за смъртта на Марадона в Аржентина

Марадона почина преди пет години от дихателна недостатъчност. Разследването беше подновено след съмнения от страна на негови близки относно качеството на медицинските грижи, които е получил. Той се разболя през ноември 2020 г., лекуван беше в дома си и почина малко след това, открит от една от медицинските сестри.

Децата му и един от неговите братя и сестри са инициирали дело, което да установи дали смъртта му е резултат от престъпление. Процесът е насрочен за март догодина.