Свят

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Марадона почина преди пет години от дихателна недостатъчност

26 ноември 2025, 14:06
Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна
Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти
Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани
Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество
Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години
От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна
Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния
Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

П ет години след кончината на Диего Марадона той продължава да е сред най-големите спортни икони на планетата. Аржентинският футболист, световен шампион и носител на множество отличия в кариерата си с отбори като „Наполи“ и „Бока Хуниорс“, си отиде на 25 ноември преди пет години. Паметта за него остава силна във всяко отношение – в Буенос Айрес продължава разследването на неговата смърт, Неапол отбеляза рождения му ден преди месец, а съотборници от миналото споделят спомените си за гения на Марадона.

Източник: Getty Images

Каталунското издание Ara разговаря с бивши съотборници на аржентинската звезда, за да събере техните лични истории и преживявания с него. Преди да достигне върховете в Серия А с „Наполи“, Марадона прекара няколко години в „Барселона“ – период, запомнен най-вече с противоречия, контузии и здравословни проблеми. Въпреки трудностите мнозина от бившите му колеги си спомнят времето с него с топлота.

„За мен той беше бог. Изключителен човек със съотборниците си. Имаше нещо специално, аура, която не съм виждал у никого“, разказва Луис Фернандес.

„Той беше много щедър човек. Казват, че е напуснал отчасти заради пари и е възможно да е така, защото винаги е харчел, е давал подаръци. Той ни даде всичко на младите играчи“, допълва Хуан Карлос Перес Рохо.

Източник: getty images
  • Почит към „Наполи“

През октомври тази година, по повод рождения ден на Марадона, из улиците на Неапол се появи автомобил, боядисан в емблематичните светлосини цветове на „Наполи“, който превозваше негова статуя. Така градът отбеляза неговия 65-и рожден ден.

Статуята беше изнесена от музея на Марадона и обикаляше града през целия ден.

„Диего не е мъртъв. Тялото му умря, но душата му живее в нас, неаполитанците, във всички хора, които го обичат. Празнувам рождения ден на Диего от години. Диего винаги е тук. И красивото е, че Диего принадлежи на народа“, казва Масимо Виняти, собственик на музея, цитиран от AP News.

Легендата на футбола Диего Марадона почина
46 снимки
Легендата на футбола Диего Марадона почина
Легендата на футбола Диего Марадона почина
Легендата на футбола Диего Марадона почина
Легендата на футбола Диего Марадона почина
  • Разследването за смъртта на Марадона в Аржентина

Марадона почина преди пет години от дихателна недостатъчност. Разследването беше подновено след съмнения от страна на негови близки относно качеството на медицинските грижи, които е получил. Той се разболя през ноември 2020 г., лекуван беше в дома си и почина малко след това, открит от една от медицинските сестри.

Децата му и един от неговите братя и сестри са инициирали дело, което да установи дали смъртта му е резултат от престъпление. Процесът е насрочен за март догодина.

Източник: www.hola.com    
Диего Марадона Футболна икона Смърт на Марадона Разследване Наполи Аржентински футболист Почит към Марадона
Последвайте ни

По темата

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 8 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

8 признака, че е време да посетите психиатър

8 признака, че е време да посетите психиатър

Любопитно Преди 10 минути

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

Свят Преди 45 минути

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

България Преди 1 час

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 1 час

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

Любопитно Преди 1 час

Звездата получава хонорар от 10 милиона долара от турска бижутерийна компания

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

България Преди 1 час

Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 2 часа

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 2 часа

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

България Преди 2 часа

Памела Ангелова страда от тежко онкологично заболяване - карцином на дебелото черво

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

България Преди 2 часа

"Капацитетът на тотализатора е 4000 пункта, а в момента са разкрити към 2000. За нов софтуер, пунктове и хардуер са нужни инвестиции от стотици милиони, но предприятието не генерира подобен размер приходи", обясни още Пешев

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Тина Търнър - жената, която танцуваше със съдбата!

Edna.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Левски търси нови на три позиции

Gong.bg

Правят анимационен сериал за Марадона

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg