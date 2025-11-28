Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

И звършителят на атентата срещу папа Йоан Павел Втори през 1981 г., турчинът Мехмет Али Агджа е трябвало да напусне турския град Изник, където днес се очаква да пристигне на посещение папа Лъв XIV, предаде Франс прес, като се позова на публикации в турски издания.

Мехмет Али Агджа Източник: Getty Images

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути, както той самият сподели пред местни медии. Но Агджа е бил ескортиран от местната полиция извън града преди пристигането на папата.

44 yıl önce Papa II. Ioannes'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo ile görüşmek için İznik'e geldi. pic.twitter.com/TkGCPIE62K — GaGa Haber (@gagahaberyeni) November 27, 2025

През май 1981 г. турчинът стреля по папа Йоан Павел Втори на площад „Свети Петър“ във Ватикана и рани тежко понтифика. Агджа беше осъден на доживотен затвор в Италия, но в крайна сметка беше решено да излежи остатъка от присъдата си в Турция. Там след 29 години зад решетките той беше освободен през януари 2010 г.

През 1983 г. в затвора Мехмет Али Агджа беше посетен от папа Йоан Павел Втори, който му прости за покушението. Турчинът се покая за извършеното деяние, но така и не внесе яснота относно мотивите си.

Papa 2. Ioannes Paulus'u vuran Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi İznik sokaklarında görüldü. pic.twitter.com/QtUzrPWnFo — Popüler Gazete (@populergazeteTR) November 27, 2025

Вчера пред турски медии той заяви, че е искал да посрещне с „Добре дошъл“ папа Лъв XIV в Изник.

Лъв XIV е на първото си апостолическо посещение, откакто през май беше избран да оглави Римокатолическата църква. Днес следобед той ще посети древния град Никея (днес Изник), на около 200 километра югоизточно от Истанбул, където ще отбележи 1700 години от Първия вселенски събор, състоял се там и смятан за основополагаща среща за християнството.