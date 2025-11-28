Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

П рез декември 2025 г. на Земята се очакват няколко геомагнитни бури с различна интензивност. Най-силните ще се случат на 3, 4 и 13 декември. Известно е, че силните магнитни колебания могат да повлияят на оборудването и технологиите, но могат ли те наистина да повлияят негативно на хората? Журналист на украинската агенция UNN разговаря за това с лекаря в Киевския градски център за контрол и превенция на заболяванията към Министерството на здравеопазването на Украйна, кандидат на медицинските науки Ото Стойка.

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия. Заедно с нея Слънцето изхвърля облак от заредени частици: главно протони и електрони. Движейки се с висока скорост, тези частици достигат Земята и взаимодействат с нейното магнитно поле, което причинява процеси, които учените наричат магнитни или слънчеви бури.

За оценка на силата на такива бури се използва специална скала, К-индексът.

Прогнозата за декември 2025 г.:

1 и 2 декември са спокойни дни с ниска магнитна активност (Kr 2 и 3);

3 и 4 декември – умерена буря (5 Cr);

5 декември – слаба буря (Kp 4);

6 и 7 декември са спокойни дни с ниска активност (Kp 3);

8–12 декември – ден с ниска магнитна активност (Kp 2);

13 декември – умерена буря (Kp 5);

14 декември – слаба буря (Kp 4);

15 декември е ден с ниска магнитна активност (Kp 2).

Въздействие върху инженерството и технологиите

Малките колебания от 1 до 4 точки обикновено остават почти незабележими. Когато обаче K-индексът надвиши 5, бурите преминават в „червената“ зона и дори могат да повлияят на работата на техническите системи. По време на геомагнитни колебания са възможни смущения в работата на мобилните комуникации, сателитните системи, радиовълните и GPRS интернет.

Също така, умерените бури могат да причинят незначителни проблеми в някои системи и товари, въпреки че големите смущения са много редки. Между другото, интересно е също, че когато магнитната активност достигне ниво от 7–8 точки, в небето може да се наблюдава едно от най-впечатляващите природни явления – северното сияние.

Влошаване на благосъстоянието: космическо време или ежедневни фактори?

Магнитните бури често се превръщат в обяснение за почти всяко влошаване на благосъстоянието – от главоболие до високо кръвно налягане. Лекарят Ото Стойка, обаче казва, че проучванията не са открили пряка причинно-следствена връзка между геомагнитната активност и резките промени във физическото състояние на човек. Повечето от реакциите, които хората отдават на бурите, могат да имат съвсем различни причини – липса на сън, стрес, прекомерно работно натоварване или дори хронични заболявания.

„Медицинската наука не е доказала категорично прякото въздействие на магнитните бури върху здравето. Например, не е потвърдено, че самата буря е повишила кръвното налягане или е причинила главоболие“, обяснява лекарят.

Въпреки популярните митове, лекарите обръщат внимание на нещо друго: човешкият мозък винаги се стреми да намери причинно-следствена връзка там, където може да няма такава. Ако човек знае за магнитна буря, той е склонен да свързва с нея всеки дискомфорт, който дори не би забелязал в друг ден. Нашето тяло реагира не толкова на космическото време, колкото на собствените му убеждения и вътрешно състояние. Това е ключът към феномена „пристрастяване към магнитни бури“.

„Решени сме да открием причината за всяко състояние. Ако човек се чувства зле в деня на буря, той почти автоматично ще го отдаде на геомагнитната активност, а не на липсата на сън или нервността“, обяснява кандидатът на медицинските науки.

Ото Стойка казва, че броят на повикванията към линейката наистина може да се увеличи в дни на магнитни бури. Но причината не е в самите бури, а в психологическата обстановка и съвпаденията, които хората са склонни да приемат като закономерност. Много по-важно е да се обърне внимание на общото здравословно състояние, спазването на режима и контрола на хроничните заболявания. Бурята в този момент действа по-скоро като сигнал-енигма, отключвайки тревожност и самовнушение.

„Има много субективни неща: начинът на живот има много по-голямо влияние от магнитната активност. А главоболието или напрежението могат да възникнат по десетки други причини – от инфекция до нарушения на съня“, добавя лекарят.

Как да останем здрави по време на бури: експертни препоръки

„Геомагнитните явления са добра причина да помислите за превенция и собствен режим“, казва лекарят. Ото Стойка съветва да приемате прогнозата за космическото време като напомняне: обръщайте повече внимание на почивката, храненето, физическата активност и качествения сън. Такива дни могат да се използват за добро, а не за ненужно безпокойство.

„Бих посъветвал тези, които преживяват бури, да не се фокусират върху самото явление, а да обърнат внимание на собствения си начин на живот. Повече движение, по-малко стрес, пълноценен сън и човек ще чувства много по-малко дискомфорт във всеки един ден“, казва лекарят.

Ако човек вече има хронични заболявания, тогава бурята не бива да се превръща в обяснение за всички промени в благосъстоянието, защото на първо място е необходимо да се следи лечението, да се следват препоръките на специалист и да се изключат фактори, които реално влияят на състоянието на кръвоносните съдове и нервната система. Здравословният режим може значително да намали „усещането“ за бури дори при най-чувствителните хора.

„Физическата активност помага за нормализиране на кръвното налягане, дори при случаи на хипертония, а здравословното хранене и сънят намаляват честотата на главоболието. Това има по-реален ефект от магнитните бури“, заключи кандидатът на медицинските науки.