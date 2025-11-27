Свят

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

27 ноември 2025, 08:16
Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние
Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее
Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна
Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти
Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани
Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество
Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години
От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Б роят на жертвите на пожар в жилищна сграда в Хонконг достигна най-малко 44, съобщиха официални лица, докато огънят все още тлееше. Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани, предаде АФП.

Стотици други все още не са открити в най-смъртоносния пожар в града от десетилетия.

Пожарът, който започна в сряда следобед (26 ноември) в комплекс от осем сгради с 2 000 апартамента, шокира финансовия център на Китай, известен с някои от най-гъсто населените и най-високи жилищни блокове в света.

Пожарната служба повиши броя на жертвите от 36 на 44 по време на сутрешна пресконференция.

Полицията съобщи в кратко изявление, че трима мъже са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство във връзка с пожара.

Огромни пламъци първоначално обхванаха бамбукови скелета на няколко блока в Wang Fuk Court в северния район Тай По.

Източник: БГНЕС    
Хонконг пожар жертви
Последвайте ни

По темата

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

pariteni.bg
Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 25 минути

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Любопитно Преди 46 минути

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

България Преди 1 час

Медиците също излизат, за да изразят недоволството си

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

Свят Преди 1 час

Янина Соколовска, родена в Украйна през 1924, е оцеляла като по чудо по време на Гладомора.

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 1 час

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

<p>Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента</p>

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

България Преди 9 часа

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към протеста

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

България Преди 9 часа

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Свят Преди 10 часа

"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс"

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 10 часа

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 10 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

България Преди 11 часа

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Свят Преди 11 часа

Днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 11 часа

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 11 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 12 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 13 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Денят на Теодосий Търновски! Ето кои имена празнуват днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 ноември, четвъртък

Edna.bg

Машина: Мбапе е вкарал 22 от 40-те гола на Реал Мадрид този сезон

Gong.bg

Лудогорец ще се връща на победния път в Европа срещу Селта Виго

Gong.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Nova.bg