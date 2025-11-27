Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Б роят на жертвите на пожар в жилищна сграда в Хонконг достигна най-малко 44, съобщиха официални лица, докато огънят все още тлееше. Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани, предаде АФП.

Стотици други все още не са открити в най-смъртоносния пожар в града от десетилетия.

Пожарът, който започна в сряда следобед (26 ноември) в комплекс от осем сгради с 2 000 апартамента, шокира финансовия център на Китай, известен с някои от най-гъсто населените и най-високи жилищни блокове в света.

Пожарната служба повиши броя на жертвите от 36 на 44 по време на сутрешна пресконференция.

Полицията съобщи в кратко изявление, че трима мъже са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство във връзка с пожара.

Огромни пламъци първоначално обхванаха бамбукови скелета на няколко блока в Wang Fuk Court в северния район Тай По.