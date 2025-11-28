Наводнения в Индонезия и Тайланд отнеха живота на над 200 души

С илни наводнения и свлачища убиха поне 90 души в Индонезия тази седмица, над 50 в Шри Ланка и 145 в Тайланд, след като необичайно интензивни мусонни дъждове удариха остров Суматра. Драматични кадри показват как водите преливат от реките, а жители газят във водa, стигаща до шията, а превозни средства и домове са почти напълно потопени в кафяви наводнени улици, като се виждат само части от покривите им, предаде ВВС.

Спасителите работят бързо, за да осигурят безопасността на още хора, но прекъсванията в електрозахранването и свлачищата затрудняват усилията им.

В Индонезия тежките дъждове в райони на Ачех, Северен Суматра и Западен Суматра през последните дни убиха поне 90 души, а десетки други се смятат за изчезнали.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025

В Шри Ланка поне 56 души са загинали и 21 са изчезнали след наводнения и свлачища, причинени от силни дъждове, в едно от най-сериозните природни бедствия, които страната е преживявала през последните години. Двадесет и един души са загинали в централния район за отглеждане на чай Бадула, когато свлачище удря техните домове през нощта, съобщи Центърът за управление на бедствията (DMC) в изявление.

Видеа, публикувани в социалните медии, показват как къщи биват отнесени от наводнените води, докато повечето влакови услуги в страната са отменени. Шри Ланка в момента се подготвя за още по-опасни условия в петък, 28 ноември, тъй като циклонът Дитва се движи по източното й крайбрежие.

A rare cyclone has unleashed deadly floods across Southeast Asia — 46 dead in Indonesia, 33 in Thailand, and thousands displaced in Malaysia. Power outages, collapsed bridges, and entire villages cut off as rescue ops struggle to reach survivors.#SoutheastAsiaFloods… pic.twitter.com/3mFipUCAu3 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 27, 2025

В Тайланд жертвите скочиха до 145 души. Наводненията засягат 10 провинции на юг, включително рекорден 335 мм дъжд за един ден в града Хат Йай. Над 100 от загиналите са от южната провинция Сонгкхла.

THAILAND just Had its WORST Flood in 300 Years, up to 5 METERS Deep and 335mm of RAINhttps://t.co/IxdgMACgpX pic.twitter.com/vF6tNUERZY — Che Lejano, M.D. (@lejanomd) November 27, 2025

Морга, получаваща тела на жертви от наводнения в южен Тайланд, е запълнена, а властите изпратиха три хладилни камиона, каза служител на болницата пред агенция Франс прес (AFP).

„Моргата надвиши капацитета си, така че имаме нужда от повече“, каза Чарн, служител в моргата на болница Сонгкхла.

After Indonesia… then Thailand… and now Sri Lanka 🌧️🌊

The floods just keep coming. Climate change isn’t “future tense” anymore — it’s right here, right now. 💔🌍#Flood #Indonesia #Thailand #SriLanka pic.twitter.com/dSrvoWwCam — mamtesh manohar (@DataIsKnowldge) November 28, 2025

Кадри, заснети от журналист на AFP, показаха бели хладилни камиони паркирани пред главната сграда на болницата. По-рано тази седмица тайландският град Хат Йай, бизнес хъб, граничещ с Малайзия, регистрира най-голямото количество дъжд на рекорда – 335 мм за един ден.

Широкомащабните наводнения и свлачища, които удрят Индонезия през последните дни, бяха предизвикани от циклон Сеняр. Изключително рядко е циклоните да се образуват в Индонезия, тъй като те почти никога не се формират близо до екватора, казва Ерма Юлихастин, изследовател в Националната агенция за научни изследвания и иновации на страната (BRIN).