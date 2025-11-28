Свят

Наводнения в Индонезия и Тайланд отнеха живота на над 200 души

Шри Ланка също е сериозно засегната от рекордните наводнения

28 ноември 2025, 10:51
Наводнения в Индонезия и Тайланд отнеха живота на над 200 души
Източник: Getty Images

С илни наводнения и свлачища убиха поне 90 души в Индонезия тази седмица, над 50 в Шри Ланка и 145 в Тайланд, след като необичайно интензивни мусонни дъждове удариха остров Суматра. Драматични кадри показват как водите преливат от реките, а жители газят във водa, стигаща до шията, а превозни средства и домове са почти напълно потопени в кафяви наводнени улици, като се виждат само части от покривите им, предаде ВВС

Спасителите работят бързо, за да осигурят безопасността на още хора, но прекъсванията в електрозахранването и свлачищата затрудняват усилията им. 

В Индонезия тежките дъждове в райони на Ачех, Северен Суматра и Западен Суматра през последните дни убиха поне 90 души, а десетки други се смятат за изчезнали.

В Шри Ланка поне 56 души са загинали и 21 са изчезнали след наводнения и свлачища, причинени от силни дъждове, в едно от най-сериозните природни бедствия, които страната е преживявала през последните години. Двадесет и един души са загинали в централния район за отглеждане на чай Бадула, когато свлачище удря техните домове през нощта, съобщи Центърът за управление на бедствията (DMC) в изявление. 

Видеа, публикувани в социалните медии, показват как къщи биват отнесени от наводнените води, докато повечето влакови услуги в страната са отменени. Шри Ланка в момента се подготвя за още по-опасни условия в петък, 28 ноември, тъй като циклонът Дитва се движи по източното й крайбрежие.

В Тайланд жертвите скочиха до 145 души. Наводненията засягат 10 провинции на юг, включително рекорден 335 мм дъжд за един ден в града Хат Йай. Над 100 от загиналите са от южната провинция Сонгкхла.

Морга, получаваща тела на жертви от наводнения в южен Тайланд, е запълнена, а властите изпратиха три хладилни камиона, каза служител на болницата пред агенция Франс прес (AFP).

„Моргата надвиши капацитета си, така че имаме нужда от повече“, каза Чарн, служител в моргата на болница Сонгкхла. 

Кадри, заснети от журналист на AFP, показаха бели хладилни камиони паркирани пред главната сграда на болницата. По-рано тази седмица тайландският град Хат Йай, бизнес хъб, граничещ с Малайзия, регистрира най-голямото количество дъжд на рекорда – 335 мм за един ден. 

Широкомащабните наводнения и свлачища, които удрят Индонезия през последните дни, бяха предизвикани от циклон Сеняр. Изключително рядко е циклоните да се образуват в Индонезия, тъй като те почти никога не се формират близо до екватора, казва Ерма Юлихастин, изследовател в Националната агенция за научни изследвания и иновации на страната (BRIN).

Източник: BBC    
Наводнения Свлачища Индонезия Шри Ланка Тайланд Жертви Мусонни дъждове Природно бедствие Циклон Спасителни операции
Последвайте ни

По темата

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Напук на всичко и всички: Audi прави нов дизелов V6

Напук на всичко и всички: Audi прави нов дизелов V6

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 5 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 6 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 5 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 5 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кое е проклятието на всяка зодия

Кое е проклятието на всяка зодия

Любопитно Преди 10 минути

Петър Антонов

„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 24 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Любопитно Преди 44 минути

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“

„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

Любопитно Преди 49 минути

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето на пътя“ и „Пази детето в интернет“

<p>Проблем с платежното нареждане бави пускането на Благомир Коцев от затвора</p>

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

България Преди 49 минути

За това съобщи Манол Пейков във Фейсбук

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

България Преди 57 минути

Тристранният диалог е възстановен, съобщи още финансовият министър

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Свят Преди 1 час

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Свят Преди 1 час

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

България Преди 1 час

Това коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Свят Преди 1 час

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Любопитно Преди 1 час

Три столични квартала остават без сметоизвозване от 30 ноември

Три столични квартала остават без сметоизвозване от 30 ноември

България Преди 1 час

"Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

България Преди 2 часа

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието

Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция

Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция

Свят Преди 2 часа

Четирима са в интензивно отделение

<p>&bdquo;Трябва да започне с Ермак&ldquo;: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски</p>

„Трябва да започне с Ермак“: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски по дело за мащабна схема в „Енергоатом“

Свят Преди 2 часа

Ермак се разследва по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“

Красимир Вълчев

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Не ти вярва, защото ти е вярвала прекалено дълго

Edna.bg

Екатерина Дафовска на 50: Любопитни факти за легендарната ни спортистка (СНИМКИ)

Edna.bg

Задава се мащабна чистка в Манчестър Юнайтед и никой не е в безопасност

Gong.bg

Българската спортна гимнастика връща блясъка си с нови шампиони и международни успехи

Gong.bg

Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор

Nova.bg

Работодатели и синдикати на среща с властта: Обсъдиха над 20 мерки за промени в бюджета и направиха предложения

Nova.bg