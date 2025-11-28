Свят

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Най-важният въпрос е дали някаква сделка наистина ще спре войната. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вероятно отново ще трябва да се справи с ужасен компромис, пише в свой анализ CNN

28 ноември 2025, 12:44
Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Скандал и арести в

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие
Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте
Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние
Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее
Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна
Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

С лед месеци на дипломатически превратности, президентът на Украйна Володимир Зеленски може да се сблъска с досега немислимо споразумение, пише в свой анализ CNN.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи крайния срок за постигане на сделка по Украйна, въпреки желанието си да бъде видян като миротворец. Това е ключов сигнал, че предстоящата среща на неговия пратеник Стив Уиткоф в Москва с Кремъл вероятно няма да доведе до внезапно споразумение за прекратяване на руската инвазия.

(Във видеото: Преговори за мир в Украйна: Актуално състояние и прогнози)

Разликите между Киев и Москва остават твърде ясни, а причините за тяхната твърдост са дълбоко свързани с жертви, тревога и кръв. Нежеланието на руския президент Владимир Путин да приеме предложение, което не му оставя контрол над целия източен регион Донецк, вероятно ще остане очевидно през следващите дни.

Последното предложение на САЩ, насочено към него, очевидно премахва ключова отстъпка от плана, изтекъл миналата седмица, което нито Киев, нито неговите европейски съюзници считат за военно или политически разумно. Предвид десетгодишната история на тази война – трите инвазии на Русия в украинска територия, години на дипломация и измама – има основания да се съмняваме в искреността на Москва.

Този повторяем, цикличен провал да се разбере пропастта между двете воюващи страни – разгърнат по два отделни пътя на преговори – е в основата на това защо напредъкът винаги изглежда близо, но всъщност е недостижим. Преговарянето за една сделка с Украйна и след това за друга с Русия, с надеждата двете да се доближат достатъчно, за да се осъществят, създава илюзия за прогрес, но в практиката води до нищо. Пречките остават, пише в анализа на CNN.

Голямата част от предложената сделка включва предполагаеми, теоретични идеи за бъдещи съюзи, финансиране или ограничения. Но като част от предишни меморандуми, тези елементи могат да се превърнат в нещо по-практично или да изчезнат напълно в месеците след подписването на сделката.

Украйна няма да се нуждае от армия от 600 000 души, каквато е лимитът, предложен в проекта, ако наистина види мир. Членството в НАТО вероятно ще стане по-малко належащо и по-малко осъществимо в мирно време, когато Украйна трябва да демобилизира армията си и да се справи с икономическата катастрофа след войната, с последиците за целостта на въоръжените ѝ сили.

Ще се върне ли Русия в G8? Може би иска, но идеята Путин да се ръкува на среща с лидерите на европейските държави, които все още го презират, изглежда малко вероятна. Кой ще плати за възстановяването на Украйна? Всеки, който има представа колко непрозрачен може да бъде бизнесът в Русия и Украйна, ще разбере, че това няма да е лесно или прозрачно, независимо от схемата. Тези въпроси в сделката са важни за решаване, но могат да се променят при първия контакт с реалността, пише в анализа на CNN.

Най-важният въпрос е дали някаква сделка наистина ще спре войната. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вероятно отново ще трябва да се справи с ужасен компромис. Той трябва да прецени стойността на бъдещите гаранции за сигурност, формализирани от САЩ и Европа, срещу реалната и неизбежна вреда, която ще нанесе отстъпката на Донецк на неговата, и на политическата и военната позиция на Украйна. Това е лош избор, ако сделката се осъществи. Няма избор, ако Кремъл, както преди, не изпълни споразумението.

Настоящото положение не носи добри новини. Множество кризи обгръщат правителството на Зеленски. Крайният срок, поставен от Доналд Тръмп, отмести от новините корупционен скандал, след като стана ясно, че разследващи корупция претърсиха дома на неговия началник на щаба и водещ преговарящ Андрей Ермак.

Украинската армия има кадрова криза. Финансирането от европейските съюзници на Киев е несигурно за следващата година, въпреки че Европейският съюз наскоро заяви, че смята, че може да покрие дефицита. На фронтовата линия се развиват три отделни кризи: Русия се придвижва бързо в Запорожие, бавно но неизбежно в Покровск, Донецк, и напредва в Купянск на север. Украйна не може да гаси толкова много пожари с толкова малко войници.

Останалата част от Донецк, контролирана от Киев, също е застрашена през тази зима. Основният военен хъб Краматорск вече е под атаки с къси дронове от Русия, тъй като руските сили са достатъчно близо. Киев няма да възстанови територии от Русия в скоро време. Пресмятането за Киев и съюзниците му не е кога могат да обърнат хода на войната, а дали могат да накарат руснаците първи да се оттеглят.

Мълчаливата надежда на Киев и съюзниците му, макар и вероятно безнадеждна, е, че Украйна може да изтощи Русия чрез загуби на личен състав и пълната икономическа концентрация върху войната, и да я види да се пропука. Трудно е да се предвиди колко далеч е крахът в толкова затворено общество като руското. Бунтът на групировката „Вагнер“ през 2023 г. изглеждаше фантастичен, докато хората на Евгений Пригожин не бяха на път към Москва в продължение на бурни 72 часа. Проблемите на Украйна са по-открити и остри.

Борбата пред Зеленски е изпълнена с риск. Русия е по-добре ресурсно обезпечена и постига сериозен напредък на терена. Битката на Украйна е екзистенциална – тя няма лукса да чака Москва да реши, че вече е достатъчно и да спре нападението. Но последиците от последните 10 месеца бавна, дипломатическа конфузия и превратности са направили немислимото споразумение по-близо до реалност.

Идеята Украйна да отстъпи територии на Москва в замяна на мир беше открито осмивана от Киев и Европа по-рано тази година и по време на администрацията на Байдън. Сега тя се е появила в първата версия на 28-точковия мирен план на Тръмп. В изтеклото европейско контрапредложение тази точка липсва, но очевидно не е премахната от максималистичките искания на Путин.

Сега цикълът вероятно ще се повтори. Специалният пратеник на Тръмп Уиткоф вероятно отново ще чуе по време на посещението си в Москва, че Путин няма да се откаже от искането Украйна да предаде Донецк в замяна на мир. Уиткоф ще предаде това на Тръмп. Зеленски отново ще бъде поставен под натиск и може да се появи нов краен срок, подобен на този за Деня на благодарността.

Политикът с хиляди лица – Володимир Зеленски
6 снимки
Зеленски
Зеленски
Зеленски
Зеленски
Украйна Война в Украйна Мирни преговори Доналд Тръмп Володимир Зеленски Владимир Путин Донецк Териториални отстъпки Руска инвазия Гаранции за сигурност
Последвайте ни

По темата

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Кое е проклятието на всяка зодия

Кое е проклятието на всяка зодия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Китай представя по над 7 нови модела всеки месец

Китай представя по над 7 нови модела всеки месец

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 6 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 6 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 6 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 6 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 5 минути

Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си и режисьор на филма Балдони през декември 2024 г., обвинявайки ги в сексуален тормоз и отмъщение

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 16 минути

Грешки на Сапунджиева изпратиха Феномените на съвет на крачка от финалите в надпреварата

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Свят Преди 1 час

По време на партито, както описва управляващият партньор, Ничита казал на колежката, че я намира за красива, че иска да спи с нея, а когато тя заявила, че е омъжена, той ѝ отговорил, че „повечето му афери са с омъжени жени“.

Петър Антонов

„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Близо един от всеки трима родители споделя, че неговото дете е преживяло насилие от връстник или по-малко дете

Близо един от всеки трима родители споделя, че неговото дете е преживяло насилие от връстник или по-малко дете

България Преди 1 час

Институции, организации, експерти и медии обсъдиха резултатите от национално представително проучване за нагласите на българите към насилието над и сред деца

„По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Задържаха мъж за побой над майка му и дъщеря му

„По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Задържаха мъж за побой над майка му и дъщеря му

България Преди 1 час

Случаят е от София

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия

<p>Проблем с платежното нареждане бави пускането на Благомир Коцев от затвора</p>

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

България Преди 1 час

За това съобщи Манол Пейков във Фейсбук

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“

„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

Любопитно Преди 1 час

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето на пътя“ и „Пази детето в интернет“

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

България Преди 1 час

Тристранният диалог е възстановен, съобщи още финансовият министър

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Свят Преди 2 часа

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Свят Преди 2 часа

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

България Преди 2 часа

Това коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Свят Преди 2 часа

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любопитно Преди 2 часа

Освен природа Витоша разкрива и религиозното и културно наследство на България

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Не ти вярва, защото ти е вярвала прекалено дълго

Edna.bg

Екатерина Дафовска на 50: Любопитни факти за легендарната ни спортистка (СНИМКИ)

Edna.bg

Любопитна новина за Карлос Насар - вижте къде се появи

Gong.bg

НА ЖИВО: Дългоочакваният дебют на Никола Цолов във Формула 2

Gong.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg

Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор

Nova.bg