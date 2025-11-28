Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

С лед месеци на дипломатически превратности, президентът на Украйна Володимир Зеленски може да се сблъска с досега немислимо споразумение, пише в свой анализ CNN .

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи крайния срок за постигане на сделка по Украйна, въпреки желанието си да бъде видян като миротворец. Това е ключов сигнал, че предстоящата среща на неговия пратеник Стив Уиткоф в Москва с Кремъл вероятно няма да доведе до внезапно споразумение за прекратяване на руската инвазия.

Разликите между Киев и Москва остават твърде ясни, а причините за тяхната твърдост са дълбоко свързани с жертви, тревога и кръв. Нежеланието на руския президент Владимир Путин да приеме предложение, което не му оставя контрол над целия източен регион Донецк, вероятно ще остане очевидно през следващите дни.

Последното предложение на САЩ, насочено към него, очевидно премахва ключова отстъпка от плана, изтекъл миналата седмица, което нито Киев, нито неговите европейски съюзници считат за военно или политически разумно. Предвид десетгодишната история на тази война – трите инвазии на Русия в украинска територия, години на дипломация и измама – има основания да се съмняваме в искреността на Москва.

Този повторяем, цикличен провал да се разбере пропастта между двете воюващи страни – разгърнат по два отделни пътя на преговори – е в основата на това защо напредъкът винаги изглежда близо, но всъщност е недостижим. Преговарянето за една сделка с Украйна и след това за друга с Русия, с надеждата двете да се доближат достатъчно, за да се осъществят, създава илюзия за прогрес, но в практиката води до нищо. Пречките остават, пише в анализа на CNN.

Голямата част от предложената сделка включва предполагаеми, теоретични идеи за бъдещи съюзи, финансиране или ограничения. Но като част от предишни меморандуми, тези елементи могат да се превърнат в нещо по-практично или да изчезнат напълно в месеците след подписването на сделката.

Украйна няма да се нуждае от армия от 600 000 души, каквато е лимитът, предложен в проекта, ако наистина види мир. Членството в НАТО вероятно ще стане по-малко належащо и по-малко осъществимо в мирно време, когато Украйна трябва да демобилизира армията си и да се справи с икономическата катастрофа след войната, с последиците за целостта на въоръжените ѝ сили.

Ще се върне ли Русия в G8? Може би иска, но идеята Путин да се ръкува на среща с лидерите на европейските държави, които все още го презират, изглежда малко вероятна. Кой ще плати за възстановяването на Украйна? Всеки, който има представа колко непрозрачен може да бъде бизнесът в Русия и Украйна, ще разбере, че това няма да е лесно или прозрачно, независимо от схемата. Тези въпроси в сделката са важни за решаване, но могат да се променят при първия контакт с реалността, пише в анализа на CNN.

Най-важният въпрос е дали някаква сделка наистина ще спре войната. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вероятно отново ще трябва да се справи с ужасен компромис. Той трябва да прецени стойността на бъдещите гаранции за сигурност, формализирани от САЩ и Европа, срещу реалната и неизбежна вреда, която ще нанесе отстъпката на Донецк на неговата, и на политическата и военната позиция на Украйна. Това е лош избор, ако сделката се осъществи. Няма избор, ако Кремъл, както преди, не изпълни споразумението.

Настоящото положение не носи добри новини. Множество кризи обгръщат правителството на Зеленски. Крайният срок, поставен от Доналд Тръмп, отмести от новините корупционен скандал, след като стана ясно, че разследващи корупция претърсиха дома на неговия началник на щаба и водещ преговарящ Андрей Ермак.

Украинската армия има кадрова криза. Финансирането от европейските съюзници на Киев е несигурно за следващата година, въпреки че Европейският съюз наскоро заяви, че смята, че може да покрие дефицита. На фронтовата линия се развиват три отделни кризи: Русия се придвижва бързо в Запорожие, бавно но неизбежно в Покровск, Донецк, и напредва в Купянск на север. Украйна не може да гаси толкова много пожари с толкова малко войници.

Останалата част от Донецк, контролирана от Киев, също е застрашена през тази зима. Основният военен хъб Краматорск вече е под атаки с къси дронове от Русия, тъй като руските сили са достатъчно близо. Киев няма да възстанови територии от Русия в скоро време. Пресмятането за Киев и съюзниците му не е кога могат да обърнат хода на войната, а дали могат да накарат руснаците първи да се оттеглят.

Мълчаливата надежда на Киев и съюзниците му, макар и вероятно безнадеждна, е, че Украйна може да изтощи Русия чрез загуби на личен състав и пълната икономическа концентрация върху войната, и да я види да се пропука. Трудно е да се предвиди колко далеч е крахът в толкова затворено общество като руското. Бунтът на групировката „Вагнер“ през 2023 г. изглеждаше фантастичен, докато хората на Евгений Пригожин не бяха на път към Москва в продължение на бурни 72 часа. Проблемите на Украйна са по-открити и остри.

Борбата пред Зеленски е изпълнена с риск. Русия е по-добре ресурсно обезпечена и постига сериозен напредък на терена. Битката на Украйна е екзистенциална – тя няма лукса да чака Москва да реши, че вече е достатъчно и да спре нападението. Но последиците от последните 10 месеца бавна, дипломатическа конфузия и превратности са направили немислимото споразумение по-близо до реалност.

Идеята Украйна да отстъпи територии на Москва в замяна на мир беше открито осмивана от Киев и Европа по-рано тази година и по време на администрацията на Байдън. Сега тя се е появила в първата версия на 28-точковия мирен план на Тръмп. В изтеклото европейско контрапредложение тази точка липсва, но очевидно не е премахната от максималистичките искания на Путин.

Сега цикълът вероятно ще се повтори. Специалният пратеник на Тръмп Уиткоф вероятно отново ще чуе по време на посещението си в Москва, че Путин няма да се откаже от искането Украйна да предаде Донецк в замяна на мир. Уиткоф ще предаде това на Тръмп. Зеленски отново ще бъде поставен под натиск и може да се появи нов краен срок, подобен на този за Деня на благодарността.