Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

В ашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя план за мир в Украйна, коригирани след американско-украинските консултации в Женева. Това заяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица.

Русия разглежда мирното предложение на САЩ, но настоява за промени

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по „плана за мир“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки. Държавният секретар Марко Рубио определи срещата като най-продуктивната от началото на войната.

След консултациите, двете страни обявиха, че са формулирали „преработена рамка за мир“ — с общо 19 точки, спрямо първоначалния спорен проект от 28 точки.

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

В съвместното изявление от Женева беше подчертян принципът, че окончателно споразумение трябва да гарантира „пълния суверенитет на Украйна“.

Предистория: Защо първоначалният план беше критикуван

Според публикации, изтеклият 28-точков план включваше редица условия, които предвиждаха териториални отстъпки от страна на Украйна, ограничения върху нейния военен потенциал и компромиси, свързани с въпроси като членство в НАТО.

Тези елементи предизвикаха силна международна реакция, включително от европейски държави, които предложиха алтернативно контрапредложение, базирано на линията на съприкосновение и без признаване на окупираните територии.

Крачка назад за мира в Украйна - Тръмп иска сделка, Зеленски казва „не“

Какво се променя с новата рамка

Новата 19-точкова рамка премахва някои от най-оспорваните „максималистки“ искания, включително тези за териториални отстъпки и въпроси, свързани с НАТО.

В същото време преговорите остават деликатни и несигурни, защото окончателният резултат ще зависи от това дали Русия е готова да приеме компромиси, както и дали промяната в текста е достатъчна за Киев и неговите съюзници.

Лавров: Мирният план на Украйна е безсмислен

Какво заяви Русия

Освен, че планът е бил предаден както от Песков, така и от представители на руското външно министерство, включително Сергей Лавров, Русия не е дала публична окончателна реакция дали приема условията.

Кремъл поясни, че ще разглежда документа, но няма да коментира подробности, докато не получи „официална и завършена форма“ на предложението.

След разговорите САЩ-Украйна, как отговаря Русия

Какви са очакванията

Согласно съобщения, обсъждания по темата се подготвят за следващата седмица, предполага се, че американска делегация ще пристигне в Русия за разговори с Москва. Това съвпада с информация, че Русия е получила плана.

Резултатът обаче остава несигурен. Редица страни и политически кръгове предупредиха, че бързо споразумение едва ли може да бъде постигнато, особено след като първоначалният проект предизвика сериозни критики.