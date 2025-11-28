Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

В ашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя план за мир в Украйна, коригирани след американско-украинските консултации в Женева. Това заяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.
Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица.
Русия разглежда мирното предложение на САЩ, но настоява за промени
На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по „плана за мир“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки. Държавният секретар Марко Рубио определи срещата като най-продуктивната от началото на войната.
След консултациите, двете страни обявиха, че са формулирали „преработена рамка за мир“ — с общо 19 точки, спрямо първоначалния спорен проект от 28 точки.
Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение
В съвместното изявление от Женева беше подчертян принципът, че окончателно споразумение трябва да гарантира „пълния суверенитет на Украйна“.
Предистория: Защо първоначалният план беше критикуван
Според публикации, изтеклият 28-точков план включваше редица условия, които предвиждаха териториални отстъпки от страна на Украйна, ограничения върху нейния военен потенциал и компромиси, свързани с въпроси като членство в НАТО.
Тези елементи предизвикаха силна международна реакция, включително от европейски държави, които предложиха алтернативно контрапредложение, базирано на линията на съприкосновение и без признаване на окупираните територии.
Крачка назад за мира в Украйна - Тръмп иска сделка, Зеленски казва „не“
Какво се променя с новата рамка
Новата 19-точкова рамка премахва някои от най-оспорваните „максималистки“ искания, включително тези за териториални отстъпки и въпроси, свързани с НАТО.
В същото време преговорите остават деликатни и несигурни, защото окончателният резултат ще зависи от това дали Русия е готова да приеме компромиси, както и дали промяната в текста е достатъчна за Киев и неговите съюзници.
Лавров: Мирният план на Украйна е безсмислен
Какво заяви Русия
Освен, че планът е бил предаден както от Песков, така и от представители на руското външно министерство, включително Сергей Лавров, Русия не е дала публична окончателна реакция дали приема условията.
Кремъл поясни, че ще разглежда документа, но няма да коментира подробности, докато не получи „официална и завършена форма“ на предложението.
След разговорите САЩ-Украйна, как отговаря Русия
Какви са очакванията
Согласно съобщения, обсъждания по темата се подготвят за следващата седмица, предполага се, че американска делегация ще пристигне в Русия за разговори с Москва. Това съвпада с информация, че Русия е получила плана.
Резултатът обаче остава несигурен. Редица страни и политически кръгове предупредиха, че бързо споразумение едва ли може да бъде постигнато, особено след като първоначалният проект предизвика сериозни критики.