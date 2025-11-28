Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Свят

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военнослужещата Сара Бекстром от Националната гвардия, която беше тежко ранена от афганистански гражданин близо до Белия дом, е починала в болницата, в която е била приета, предадоха световните агенции.

"Сара Бекстром от Западна Вирджиния, един много уважаван човек, един млад и чудесен човек, започнала службата си през юни 2023 г., забележителна във всички отношения, ни напусна. Тя вече не е сред нас“, заяви Тръмп в телевизионно обръщение.

Той каза, че другият ранен военен от Националната гвардия се бори за живота си.

„Той е в много сериозно състояние. Той се бори за живота си и се надяваме да получим добри новини за него“, заяви Тръмп.

Президентът също така заяви, че нападателят, ранен по време на престрелка при атаката, е в болница, в сериозно състояние.

Починалата Сара Бекстром беше на 20 години. Раненият член на Националната гвардия е Андрю Уолф на 24 години.

Нападателят бе идентифициран като 29-годишният Рахманула Лаканвал.

Полицията е претърсила няколко обекта във връзка с нападението, сред които е и къща в щата Вашингтон, свързана с нападателя. Полицаите са иззели много електронни устройства от жилището, в това число айпади, мобилни телефони и лаптопи. Разпитани са и близки на нападателя.

Той е прекосил с кола цялата страна, от щата Вашингтон до федералната столица Вашингтон, за да стреля по двамата военни от Националната гвардия, патрулиращи край Белия дом.

Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ  военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
САЩ стрелба гвардейци Белия дом
