Ж ивотът е изпълнен с възходи и падения. Концепцията за ин и ян помага да се опишат предизвикателствата, свързани с всяка зодия: за всеки негатив има и позитив, а всеки положителен аспект има и своя сянка.

Според експерт-астролог всяка зодия носи уникални борби, предизвикателства и човешки слабости, които отразяват нейната архетипна енергия.

Макар да не можем да контролираме всичко в живота, начинът, по който избираме да посрещнем тези предизвикателства, е напълно в нашата воля и сила.

Вижте кое е проклятието на всяка зодия в нашата галерия.