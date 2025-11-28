Любопитно

Кое е проклятието на всяка зодия

Според експерт-астролог всяка зодия носи уникални борби, предизвикателства и човешки слабости, които отразяват нейната архетипна енергия

28 ноември 2025, 12:34
Кое е проклятието на всяка зодия
Източник: iStock/GettyImages

Ж ивотът е изпълнен с възходи и падения. Концепцията за ин и ян помага да се опишат предизвикателствата, свързани с всяка зодия: за всеки негатив има и позитив, а всеки положителен аспект има и своя сянка.

Според експерт-астролог всяка зодия носи уникални борби, предизвикателства и човешки слабости, които отразяват нейната архетипна енергия.

Съдбовното проклятие на всяка зодия - ще се разпознаете ли?
12 снимки
овен зодия знак
Телец зодия
близнаци зодия
рак зодия

Макар да не можем да контролираме всичко в живота, начинът, по който избираме да посрещнем тези предизвикателства, е напълно в нашата воля и сила.

Вижте кое е проклятието на всяка зодия в нашата галерия.

По темата

Източник: parade.com    
зодии предизвикателства слабости проклятие на зодиите астрология Ин и Ян личностно развитие възходи и падения черти на характера хороскоп
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 6 часа
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 6 часа
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 6 часа
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 6 часа

Любопитно Преди 16 минути

Грешки на Сапунджиева изпратиха Феномените на съвет на крачка от финалите в надпреварата

България Преди 40 минути

Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения

Петър Антонов

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

България Преди 1 час

Институции, организации, експерти и медии обсъдиха резултатите от национално представително проучване за нагласите на българите към насилието над и сред деца

България Преди 1 час

Случаят е от София

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия

България Преди 1 час

За това съобщи Манол Пейков във Фейсбук

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“

„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

Любопитно Преди 1 час

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето на пътя“ и „Пази детето в интернет“

България Преди 1 час

Тристранният диалог е възстановен, съобщи още финансовият министър

Свят Преди 2 часа

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица

Свят Преди 2 часа

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути

България Преди 2 часа

Това коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента

Свят Преди 2 часа

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“

Любопитно Преди 2 часа

Освен природа Витоша разкрива и религиозното и културно наследство на България

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Шри Ланка също е сериозно засегната от рекордните наводнения

