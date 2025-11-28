Любопитно

„Гняв без възраст" в „Темата на NOVA"

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

28 ноември 2025, 12:05
„Гняв без възраст" в „Темата на NOVA"
Петър Антонов   

М аскирани деца нападат други деца. Побои и унижения между малолетни разтърсват мрежата. Епидемията от детски гняв заплашва да повлече все повече жертви, признават и институциите. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Петър Антонов и операторите Георги Георгиев и Росен Илиев връщат зрителите към едни от най-знаковите случаи на детско насилие – за да разкрият неподозирани факти и неразказвани истории.

Какво всъщност стои зад агресията в училищата и в детските градини? Родители и експерти продължават да търсят отговори – на фона на все по-фрапиращите сцени, в които деца системно малтретират свои връстници.

Само през последните месеци бруталните кадри на побой във Видин и унижения в София провокираха дискусии и протести, а убийство на момче от друго момче в столичен мол разтърси страната и събуди страх в родителите. Отвъд тези случаи все по-ясно се очертава картина на деца без граници, без авторитет, израснали в социалните мрежи и често – без възрастен, който да каже „не“. Какво е решението за тях и как може да бъде овладян гневът, който няма възраст? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Очаквайте „Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“ на 29 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

