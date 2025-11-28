Свят

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Трима души от строителна компания са задържани по подозрения в причиняване на смърт

Обновена преди 29 минути / 28 ноември 2025, 07:29
Б роят на загиналите при пожар, който разрази се тази седмица в жилищен комплекс в Хонконг, е нараснал до 128 души. Това заяви ръководителят на службите за сигурност на града Крис Танг, предаде АФП.

Десетки хора все още се водят за изчезнали, каза Танг на пресконференция, като добави, че е изразил съболезнованията си към засегнатите.

По-рано властите съобщиха, че пожарът е овладян в четири от близо 2000 апартамента в разпростиращия се жилищен комплекс, повече от 24 часа след като пламна огънят.

Пожарът в Wang Fuk Court значително е отслабнал, но от сградата все още излизат искри и гъст дим. Пожарникарите продължават да поливат сградата с вода, за да я охладят и да предотвратят повторно възпламеняване на пламъците.

Властите започнаха разследване на причините за пожара, най-тежкия в финансовия център от почти 80 години, включително наличието на бамбукови скелета и пластмасови мрежи, обвити около конструкциите като част от мащабна реновация.

Антикорупционният орган на Хонконг обяви, че е започнал разследване на ремонтните работи в комплекса, часове след като полицията съобщи, че е арестувала трима мъже по подозрение, че по небрежност са оставили пяна за опаковане на мястото на пожара.

Жителите на Wang Fuk Court, разположен в северния район Тай По на Хонконг, казаха, че не са чули пожарни аларми и са трябвало да обикалят от врата на врата, за да предупредят съседите за опасността. 

Източник: БГНЕС    
Хонконг пожар жертви
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Три столични квартала остават без сметоизвозване от 30 ноември

Три столични квартала остават без сметоизвозване от 30 ноември
България Преди 1 минута

България Преди 1 минута

"Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.
България Преди 10 минути

България Преди 10 минути

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието

Красимир Вълчев

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

България Преди 16 минути

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

България Преди 26 минути

Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ

<p>Ето кой е &quot;най-стресираният&quot; град в света</p>

Ню Йорк оглави класацията за най-стресирани градове в света
Любопитно Преди 26 минути

Любопитно Преди 26 минути

Именно растящите разходи за живот са най-голямото безпокойство за нюйоркчани

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 30 минути

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи
Свят Преди 48 минути

Свят Преди 48 минути

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ
България Преди 48 минути

България Преди 48 минути

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените
Пари Преди 53 минути

Пари Преди 53 минути

Инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв.

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Главният прокурор на Мексико подаде оставка
Свят Преди 59 минути

Свят Преди 59 минути

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

Андрий Ермак

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия
Свят Преди 59 минути

Свят Преди 59 минути

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Свят Преди 1 час

Мерките за сигурност са повишени до най-висока степен

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

59-годишният политик успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя

<p>Лувърът поскъпва за туристи извън ЕС и ЕИП&nbsp;</p>

Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

От 14 януари 2026 г. билета за тези посетители ще струват 32 евро - с 10 евро повече от цената на настоящия билет

„Той полудя": Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

„Той полудя": Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
България Преди 1 час

България Преди 1 час

Основното им искане е оставка на правителството

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

Вдовицата на Диого Жота разчувства мрежата с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Успехът на Лудогорец над Селта завладя Испания

Бивш шеф в Барса: Няма нищо страшно, ако Ламин Ямал напусне

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Започва връчването на глоби за нарушителите на средна скорост

