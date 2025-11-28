Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Б роят на загиналите при пожар, който разрази се тази седмица в жилищен комплекс в Хонконг, е нараснал до 128 души. Това заяви ръководителят на службите за сигурност на града Крис Танг, предаде АФП.

Десетки хора все още се водят за изчезнали, каза Танг на пресконференция, като добави, че е изразил съболезнованията си към засегнатите.

По-рано властите съобщиха, че пожарът е овладян в четири от близо 2000 апартамента в разпростиращия се жилищен комплекс, повече от 24 часа след като пламна огънят.

Пожарът в Wang Fuk Court значително е отслабнал, но от сградата все още излизат искри и гъст дим. Пожарникарите продължават да поливат сградата с вода, за да я охладят и да предотвратят повторно възпламеняване на пламъците.

Властите започнаха разследване на причините за пожара, най-тежкия в финансовия център от почти 80 години, включително наличието на бамбукови скелета и пластмасови мрежи, обвити около конструкциите като част от мащабна реновация.

Антикорупционният орган на Хонконг обяви, че е започнал разследване на ремонтните работи в комплекса, часове след като полицията съобщи, че е арестувала трима мъже по подозрение, че по небрежност са оставили пяна за опаковане на мястото на пожара.

Жителите на Wang Fuk Court, разположен в северния район Тай По на Хонконг, казаха, че не са чули пожарни аларми и са трябвало да обикалят от врата на врата, за да предупредят съседите за опасността.