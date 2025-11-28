Румен Радев удостои посланика на Ирак с орден "Мадарски конник" (СНИМКИ)

П резидентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Ирак Лина Омар на церемония в Гербова зала. Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения.

Дипломатическите отношения между България и Ирак са установени на 14 август 1958 г., се посочва на сайта на Министерството на външните работи.

Източник: Георги Димитров/Vesti

България високо цени отношенията между нашите две страни и разглежда Ирак като свои важен партньор в Близкия изток. Нашите традиционно добри отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива. Той успя да запази тази динамика, независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на 20 в. Днес можем да кажем, че продължаваме да развиваме отношенията със същата интензивност и успех, каза президентът Радев.

Той допълни, че се очертава перспективата за откриване на нова динамика на двустранното ни сътрудничество и подчерта, че награждаването на Лина Омар е оценка за нейната цялостна дипломатическа дейност България. Наградата, която получава днес, е израз на желанието на българската страна да продължаваме да задълбочаваме нашето сътрудничество, заяви президентът.

Това отличие е лична привилегия и поглед над силните дългогодишни отношения между двете републики. Това признание подчертава стабилните основи на сътрудничество, доверие и взаимно уважение, което нашите две нации са изградили през годините. Това препотвърждава силата на нашите дипломатически отношения, основани на отворен и открит диалог, споделени интереси и споделен ангажимент за мир и просперитет, каза Лина Омар на церемонията.

Тя благодари на българския народ за уважението и подкрепата през целия ѝ мандат в София.