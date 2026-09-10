Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

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4-кратен републикански шампион по мъжка физика, отгледан като морски пехотинец от баща си - 23-годишният варненец влиза в племето „Обречени“, за да постави желязната си форма и психика на изпитание.

Варна има нов силен представител на Арената в лицето на 23-годишния Петър Петров. Зад хубавата му усмивка и перфектно изваяно тяло се крият шест години неуморен труд във фитнес залата и сурова спартанска дисциплина, изградена още в ранното му детство.

От рогозката на пода до абсолютната шампионска титла

Железният характер на Петър е резултат от спартанското възпитание на баща му - капитан на кораб, който отглежда него и брат му като истински морски пехотинци.

„До 7-и клас спах на земята, на рогозка. Ставахме в 5:00 сутринта и тичахме 4 километра, следваха 2 километра плуване и още 4 километра тичане обратно, завършващи с лицеви опори и коремни преси. Баща ми никога не ме е прегръщал и не ми е казвал, че се гордее, но стремежът ми да стана най-силният беше точно за да спечеля уважението му“, споделя Петър.

Първият му досег с фитнеса е в 9-и клас след разбито сърце, но феноменалният му ген си проличава веднага. Само след 3 месеца той вече вдига 100 кг от лежанка, а от 2023 г. насам е непобеден - четирикратен републикански и абсолютен шампион по мъжка физика за младежи и мъже.

5500 калории и най-големият му страх на Арената

За да поддържа внушителната си физика, културистът приема огромно количество храна всеки ден, включващо 1 кг суров ориз, 500 г телешко, овес, фъстъчено масло и протеин. Затова откровено признава, че гладът ще бъде най-големият му кошмар в шоуто:

„В покачваща фаза стигам до 5500 калории на ден. Отсега предупреждавам племето ми, че задължително трябва да сме на Резиденцията, иначе ще има голям проблем с мен. Не искате да ме виждате, когато съм гладен!“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.