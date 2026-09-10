Парите ни

Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но сметките може да останат прогнозни

Омбудсманът иска промени в правилата за топлинното счетоводство и помощ за домакинствата с ниски доходи

Маргарита Костадинова

10 септември 2026, 15:03
Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но сметките може да останат прогнозни
Велислава Делчева   

Д омакинствата могат да платят стотици евро за нови уреди с дистанционно отчитане, без това да им гарантира реални месечни сметки за използваната топлинна енергия.

За това предупреждава омбудсманът Велислава Делчева, която е изпратила препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова с предложения за промени в нормативната уредба за дяловото разпределение и за финансова подкрепа на домакинствата с ниски доходи.

Поводът са жалби и сигнали от граждани за високи цени на дистанционните уреди, служебно начислено високо потребление, непрозрачни цени за услугата дялово разпределение и почти невъзможна смяна на топлинния счетоводител.

Стотици евро за нови уреди

До 1 януари 2027 г. домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане.

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Според омбудсмана в редица случаи сумите за тези устройства достигат стотици евро. В същото време закупуването им не означава непременно, че потреблението на топла вода и отопление ще бъде отчитано реално всеки месец.

Има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с дистанционни средства за дялово разпределение, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно.

Омбудсманът посочва, че когато всички имоти в сградата имат дистанционни уреди, клиентите трябва да получават информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или според показанията на топлинните разпределители поне веднъж месечно.

Въпреки това някои топлинни счетоводители искат допълнително заплащане за месечното отчитане, а в отделни случаи цената е по-висока от тази за отчитане веднъж годишно.

Омбудсманът иска край на прогнозните сметки

Според Велислава Делчева, когато във всички жилища има дистанционни уреди, прогнозни сметки не трябва да се начисляват.

Изключение може да има само когато реалното отчитане е фактически невъзможно, например при техническа неизправност, или когато етажните собственици изрично са взели такова решение преди началото на отоплителния сезон.

Тя предлага също топлинните счетоводители всеки месец да предоставят на клиентите писмена информация за дистанционно отчетените показания на всеки уред.

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Какво ще стане със старите уреди

Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари 2027 г.

Сред възможните решения са удължаване на срока или въвеждане на ясни правила как да се процедира с тези клиенти.

След тази дата ще има и хора с технически изправни и метрологично годни водомери за топла вода, които обаче са само с визуално отчитане. Според омбудсмана трябва ясно да се каже дали такива водомери ще бъдат третирани като липсващи или повредени и на какво основание.

Смяната на топлинния счетоводител е почти невъзможна

Друг проблем, посочен в препоръката, е трудната смяна на топлинния счетоводител.

Причината е, че няма нормативно изискване устройствата на различни производители да могат да бъдат отчитани от различни фирми. Така, ако една етажна собственост реши да смени счетоводителя, може да се наложи да плати отново за нови уреди.

На практика клиентите остават обвързани с избраната фирма за целия срок на експлоатация на устройствата, който обикновено е около 10 години.

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Затова омбудсманът предлага средствата за дялово разпределение да работят по унифициран стандарт, така че едни и същи уреди да могат да се използват от различни топлинни счетоводители.

Плаща се и за предаване на данните към ВиК

В препоръката е поставен и проблемът с дистанционните водомери за топла вода.

Уредите, монтирани от топлинния счетоводител, не могат да бъдат отчитани самостоятелно и дистанционно и от ВиК оператора, както и обратното.

Така гражданите доплащат за предаването на отчетените данни между двете дружества, въпреки че този разход е включен и в цената на ВиК услугите. Освен това веднъж годишно те трябва да осигуряват достъп на ВиК оператора за реален отчет.

Омбудсманът предлага данните от дистанционния отчет на индивидуалните водомери да се предават безплатно между топлинния счетоводител и ВиК оператора.

Искат повече прозрачност при цените

Велислава Делчева настоява и за повече прозрачност при определянето на цените за обслужване на партидите и отчитане на уредите.

В момента тези цени се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители, а битовите клиенти, които ги плащат, не участват в договарянето.

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Омбудсманът припомня и препоръка на Комисията за защита на конкуренцията условията по договора, включително цените, да могат да се договарят пряко между клиентите и избрания топлинен счетоводител, без посредничеството на топлопреносното предприятие.

Ако няма реална конкуренция, като възможно решение се посочва и регулиране на цената на услугата за дялово разпределение.

Велислава Делчева предлага и финансова подкрепа за битовите клиенти с ниски доходи, които задължително трябва да закупят уреди с дистанционно отчитане.

Омбудсманът очаква Министерството на енергетиката да анализира поставените проблеми и да предприеме промени в нормативната уредба за по-добра защита на клиентите на топлоснабдителни услуги.

Редактор: Маргарита Костадинова
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