Смени лабораторията с фитнеса: Секси биотехноложката Антония Вутева влезе в „Игри на волята“

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31-годишната софиянка с диплома по биотехнологии кандидатства три години за Арената и най-после влиза, за да тества своята желязна воля и характер.

София има още един изключително мотивиран представител на Арената в този сезон - 31-годишната Антония Вутева. По образование тя е биотехнолог, завършил Софийския университет, но истинското ѝ призвание се оказва спортът. Днес тя работи като персонален фитнес инструктор и залага предимно на силови и функционални тренировки.

Три години преследване на мечтата

За Антония „Игри на волята“ не е просто телевизионно риалити, а лична кауза и тест за това дали думите ѝ съвпадат с нейните действия. Влизането ѝ на Арената е резултат от огромно търпение - след три последователни години кандидатстване, тя най-после получава мечтаното обаждане за кастинг.

„Докато повечето хора си търсят оправдания да пропуснат тренировка, аз винаги намирам време за още една“, споделя инструкторката.

Любовта към спорта над всичко

Антония влиза в шоуто с ясната амбиция да стигне до финала и да даде всичко от себе си в битките. За нея дисциплината и тренировките са приоритет номер едно в живота:

„Ако трябва да избирам между любовта и спорта, винаги ще избера любовта към спорта!“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.