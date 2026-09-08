Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

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Рафтинг инструктор и медалистка по ледено плуване, 29-годишната Симона Палазова от отбора на „Урагани“ влиза в шоуто с готовност за екстремни изпитания. Тя е категорична, че е по-добра плувкиня от всички и с удоволствие ще побеждава мъжете

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Е кстремен рафтинг инструктор, световна медалистка по ледено плуване и майка на две деца - софиянката влиза в племето „Урагани“ с пълната увереност, че може да надплува и надвие абсолютно всеки на Арената.

София има своя нов изключително силен представител в „Игри на волята“ - 29-годишната Симона Палазова. По образование педагог и спортен аниматор, тя прекарва живота си на пълни обороти: през зимата е ски учител, а през пролетта и лятото - рафтинг инструктор. Самоопределя се като адреналиново зависима, която непрекъснато търси нови начини да преодолява страховете си.

Световни успехи и ледено плуване

Спортната кариера на Симона е изпълнена с високи постижения. Тя печели бронзов медал на световното първенство по спортен рафтинг за девойки до 23 години.

Симона е и единствената българка, участвала на Световното първенство по ледено плуване през 2025 г., където завоюва второ място в дисциплината 250 метра свободен стил, наред с участието си на 100 метра.

На косъм от смъртта в река Замбези

Най-драматичният момент в живота ѝ я заварва в Африка, където става единствената българка, спускала се по бурните води на река Замбези с уайтуотър каяк. При инцидент в капана на воден вихър край скалите, тя остава без въздух под водата.

„Започнах да се моля на Нями-Нями - бога на реката там. Стиснах амулета на врата си и няколко секунди след това бях на повърхността. Тогава си казах, че не мога да оставя мъжа ми сам да гледа децата ни“, спомня си Симона.

Дивото семейство и зaлогът на Арената

Извън екстремните спортове Симона отглежда децата си в същия дух на свобода и уважение към природата. Децата ѝ плуват без помощни средства, катерят скални стени от категория 5+ и карат каяци в бързотечащи реки.

Влизайки в Арената на „Игри на волята“, Симона не крие високите си амбиции и безкомпромисна самооценка:

„Генетично ми е заложено да се справя с всичко. В залата съм по-добра от абсолютно всички мъже. С кеф ще ги бия и това ще ми достави най-голямо удоволствие!“

Оцеляла в река Замбези: Коя е Симона от „Игри на волята“?
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Симона Палазова Игри на Волята
Симона Палазова Игри на Волята
Симона Палазова Игри на Волята
Симона Палазова Игри на Волята

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Симона Палазова Игри на волята Екстремни спортове Ледено плуване Рафтинг Река Замбези Адреналин Световен медалист Оцеляване Урагани
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