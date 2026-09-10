Финалът за BET.BG Суперкупата на България регистрира рекордно висок рейтинг за DIEMA SPORT

Ф иналният мач за BET.BG Суперкупата на България между Левски и ЦСКА се състоя на 9 септември. След силен старт за Левски, второто полувреме донесе драматичен обрат и ЦСКА успя да обърне мача. Срещата завърши 4 на 2 в полза на „червените“ и те грабнаха ценния трофей. Зрелищният футболен двубой бе излъчен по DIEMA SPORT и се превърна в едно от най-гледаните телевизионни предавания. Според официалните пийпълметрични данни, над 18% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са гледали вечното дерби по DIEMA SPORT, като само една телевизия в страната (NOVA) е отчела по-голяма аудитория по същото време. Всички останали телевизионни канали са били с по-нисък аудиторен дял по време на срещата.

Източник: NOVA

Отчетените пийпълметрични резултати показват също, че футболната среща е имала рейтинг от над 4.5% сред зрителите в активна възраст. Това е абсолютен рекорд в цялата история на DIEMA SPORT, който е част от пакета DIEMA XTRA, и е достъпен само чрез абонамент – нито едно друго предаване, излъчено по спортния канал, не е постигало такъв резултат.

Гледайте новия сезон на футболните първенства по каналите от пакета DIEMA XTRA!