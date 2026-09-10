Шеги с прокурор, обрат с иранския петрол и изненада от демократите - ключовите акценти от речта на Тръмп в Дъглас

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да изплати по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин, ако републиканците запазят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената на междинните избори през ноември - изключително предложение в опит да задържи партията си на власт, съобщава CNN .

Той обаче не предостави подробности как ще финансира подобен ход, като го оприличи на изплащане на дивиденти на акционери от страна на компаниите и на допълнителните чекове от 1776 долара, които администрацията му издаде за военнослужещите миналата година.

Тръмп обеща по $5000 за всеки американец, ако републиканците спечелят изборите през ноември

„Ето моето обещание: Ако републиканците спечелят и Камарата на представителите, и Сената на САЩ - и двете“, заяви Тръмп, „ще издам дивидент за всеки пълнолетен гражданин в Съединените американски щати в размер на 5000 долара“, допълни той.

Той подчерта, че плащането - което той нарече „дивидента на Тръмп“ - идва с едно условие: парите трябва да бъдат изхарчени в рамките на САЩ.

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Обещанието на Тръмп дойде по време на реч пред републиканци, събрали се в Далас в сряда за първата вечер от необичайния междинен конгрес.

Президентът се опитва да преодолее спадащия си рейтинг, икономическите затруднения и историческите тенденции, които обикновено са срещу управляващата партия, в стремежа си да запази мнозинството на GOP (Републиканската партия) за последните две години от мандата си и да предотврати вълна от вероятни разследвания от страна на демократите.

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Подобна инициатива би коствала огромни средства на САЩ, тъй като в страната има близо 270 милиона пълнолетни граждани. Когато по-рано Тръмп предложи издаването на чекове за 2000 долара от мита за повечето американци, неговият финансов министър отбеляза: „За това ни е нужно законодателство“.

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Вицепрезидентът Джей Ди Ванс се опита да обясни как САЩ биха платили за дивидента, като съобщи, че средствата ще дойдат от наложените мита.

„Привличаме изключителен размер приходи, защото президентът на Съединените щати действително се противопоставя както на чуждестранните компании, така и на чуждите държави“, каза Ванс в интервю за Fox News.

„Президентът просто казва: ако ни задържите на власт и ни позволите да продължим да правим тези неща, ще споделите част от ползите от това невероятно богатство, което създаваме“, заяви той.

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В речта си, с която приключи първата от двете вечери на конгреса, президентът нападна и демократите. Той изтъкна усилията си за сигурността на границата и се похвали с политическата сила на своята опозиция срещу участието на трансджендър жени в женските спортове. И докато неговата политическа машина започва да харчи десетки милиони долари, Тръмп обеща да води интензивна кампания за републиканците до 3 ноември.

„Моля ви да се преструвате, че аз съм в бюлетината“, каза той.

„Аз съм в бюлетината. Още един последен път“, заяви той.

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Ето и основните изводи от първата вечер на конгреса, наричан от поддръжниците на президента „Тръмп-а-палуза“:

Кампания за Пакстън и шеги на негов гръб

Тръмп съобщи на републиканците, че през есента ще се включи агресивно в предизборната кампания, провеждайки събития с около 35 кандидати за Камарата и Сената в оспорвани състезания.

„Ще имаме митинги точно като този. Ще имаме големи арени, пълни с хора“, каза Тръмп.

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Той призова тексасците да подкрепят Кен Пакстън, републиканския главен прокурор, който измести по-умерения сенатор Джон Корнин на първичните избори. Подкрепата на Тръмп изигра важна роля за победата на Пакстън, но и подготви тежка битка на основните избори срещу много по-добре финансирания конгресмен от щатския парламент Джеймс Таларико.

В познат стил Тръмп се подигра на Пакстън, въпреки че призна, че това е „толкова обидно“.

Той каза, че на тексасците „може да не им харесва начина, по който се облича. На мен не ми харесва.“ (Въпреки че отправи комплимент за костюма, който Пакстън носеше).

Тръмп добави също, че на избирателите „може да не им харесва начина, по който говори. Напълно ги разбирам“.

Но въпреки това, каза Тръмп, Пакстън е „може би най-добрият главен прокурор в целите Съединени щати“.

„Трябва да изберем Кен Пакстън. Длъжни сме“, каза Тръмп. „И ако се наложи, ще дойда тук още два или три пъти“, заяви той.

Изненада от Фетерман с виртуално включване

Няколко републикански сенатори в оспорвани състезания - включително Сюзън Колинс от Мейн и Дан Съливан от Аляска - пропуснаха конгреса, опитвайки се да демострират независимост от своята партия и президента.

Но пък сенатор демократ от ключов щат се появи виртуално.

Сенатор Джон Фетерман записа видео, с което представи колегата си от Пенсилвания - републиканския сенатор Дейв Маккормик. Във видеото, заснето пред завод на US Steel, Фетерман заяви, че е демократ, но отхвърля „крайностите на социализма“ и „антиамериканския начин на живот“.

Фетерман представи Маккормик като „велик професионалист, велик сенатор и да, той е от друга партия, но се гордея да го нарека мой добър приятел“.

Представянето акцентира върху една от най-странните двойки в Сената - приятелство, изградено между двама сенатори, чиито места в ключовия щат със сигурност ще бъдат цел за другата партия на следващите избори.

Включването на демократа получи едни от най-силните аплодисменти за вечерта. А Фетерман бе посрещнат с бурни възгласи отново, когато Маккормик попита тълпата: „Колко страхотен е Джон Фетерман, нали?“.

Фетерман бе обект на спекулации отново относно потенциално преминаване към Републиканската партия през последните месеци, тъй като той бе един от най-гласовитите критици на прогресивното крило в своята партия.

Той неколкократно отхвърли приказките за смяна на партията и засегна темата отново в изявление, разпространено след излъчването на видеото.

„Аз съм сьзнателен демократ, който гласува предимно с партията си - и ако Сенатът смени мнозинството си през ноември, аз пак ще бъда 51-вият глас, за който се кандидатирах“, се казва в изявлението.

Иран и цените на горивата

Войната, която Тръмп започна с Иран, доведе до рязък скок в цените на горивата. Цената на петрола достигна 100 долара за барел по-рано през деня за първи път от юли насам.

Демократите атакуваха кандидатите на GOP заради високите разходи. На конгреса републиканците се опитаха да се фокусират върху послания за достъпност, хвалейки данъчния закон на Тръмп от 2025 г., който включваше премахване на данъците върху бакшишите и извънредния труд за отговарящите на условията работници.

Конгресменът от Уисконсин Дерик Ван Орден похвали данъчните съкращения на Тръмп и финансирането на селското здравеопазване.

„Той се бори да превърне качественото здравеопазване в реалност за обикновените американци“, каза той.

Майкъл Уатли, кандидатът на републиканците за Сената в Северна Каролина, похвали Тръмп за това, че е върнал „хиляди долари обратно в ръцете на семействата и възрастните хора“.

Най-директното признание за войната в Иран и нейното въздействие върху цените на горивата дойде от самия Тръмп, когато той заяви, че цените ще паднат веднага щом Съединените щати спечелят войната. След това той добави, че Ормузкият проток трябва да бъде преименуван на „Протокът Тръмп“.

Прогресивните кандидати като основна цел

Абдул Ел-Сайед, кандидатът на демократите за Сената в Мичиган, бе сред най-често споменаваните членове на своята партия.

Битката на Ел-Сайед срещу бившия републикански конгресмен Майк Роджърс е едно от най-важните състезания за Сената през ноември - и може би най-добрият шанс за републиканците да обърнат място, държано от демократите. Демократите се нуждаят от чисто увеличение с четири места, за да спечелят мнозинство в Сената.

„Той мрази част от собствения си щат. Не е сигурен дали Израел трябва да съществува“, каза сенаторът от Южна Каролина Тим Скот по адрес на Ел-Сайед в пламенна реч. Ел-Сайед е критик на войната на Израел в Газа и отказа да отговори дали смята, че държавата Израел има право да съществува, определяйки въпроса като отклоняване на вниманието.

Републиканците като цяло се опитаха да представят демократичните социалисти и прогресивни фигури като Ел-Сайед като противоположност на американските ценности - описвайки ги като екстремисти, комунисти и симпатизанти на терористи.

Те се опитаха да обвържат цялата Демократична партия с прогресивни фигури като Ел-Сайед, кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани и конгресменката от Минесота Илхан Омар. И тримата са мюсюлмани.

„Тези избори са много ясни: става дума за умерените срещу екстремистите. Защото в нашата страна в момента има друго политическо движение, което не вярва, че Америка е или някога е била велика“, каза конгресменът от Тексас Брандън Гил и добави:„Те понякога се наричат социалисти, някои дори се наричат комунисти. Но повечето от тях просто се наричат демократи“.

Акцент върху културните въпроси

Републиканците дадоха да се разбере, че виждат културните въпроси - особено позициите на демократите относно правата на трансджендър хората - като най-силната си линия на атака.

Беше излъчен видеоклип с акцент върху натиска на Тръмп за забрана на „мъже да участват в женски спортове“, включващ и подкастъра Джо Роугън, който нарича хода „здрав разум“.

Те акцентираха и върху предишни изказвания на демократи по темата.

„Джеймс Таларико твърди, че има шест пола. Той вярва, че Бог е небинарен“, каза Тим Скот за кандидата за сенатор на демократите в Тексас. В сряда Таларико заяви пред Fox News, че е „сгрешил в някои от миналите си изявления“, включително в коментара си за броя на половете.

Пакстън, неговият съперник, твърди, че Таларико „иска да промени пола на децата ви.“

Финансовият министър Скот Бесент остри критикува демократите, които според него са „неуморни в стремежа си да преустроят Америка по модела на всеки социалистически ад от миналия век“.

Строгият имиграционен контрол в дневния ред

Повечето републиканци не се застъпиха директно за усилията на Тръмп за увеличаване на депортациите. Но те обвиниха демократите за слабия имиграционен контрол при бившия президент Джо Байдън и за престъпленията, извършени от неофициални имигранти.

Конгресменът от Джорджия Майк Колинс, който се кандидатира срещу сенатора демократ Джон Осов, заяви, че Осов не му е помогнал да приеме закон, кръстен на Лейкън Райли - студентката по медицински грижи от Джорджия, убита от незаконно пребиваващ имигрант през 2024 г. - въпреки че Осов всъщност гласува за мярката, която бе подписана като закон от Тръмп през 2025 г.

„Той не мръдна и пръст да ми помогне. Забрави името ѝ, докато не му стана политически удобно“, каза Колинс.