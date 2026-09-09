България

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Премиерът посочи, че очаква от МОН още по-смело и решително да налага вече определените реформи

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 19:19
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Р езултатите от последното изследване PISA са катастрофални за България.

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. 

Премиерът посочи, че очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага вече определените реформи.

PISA: Българските ученици отново са под средното ниво, МОН подготвя реформа на модела

„Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения“, каза Румен Радев.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев вече съобщи, че за пореден път резултатите на българските учници в изследването PISA не са добри.

„Имаме спад и по математика, и по четене. Резултатите показват, че в българския образователен модел има проблем“, отчете Вълчев. 

МОН представя резултатите от PISA 2025: Как се справиха българските ученици преди 10 години

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се прави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като в PISA 2025 са участвали 760 000 ученици от 91 държави.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николета Василева    
PISA Образование МОН
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Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

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