България

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

Двама анестезиолози и един стоматолог са предадени на съд

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 16:22
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Д нес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт в Окръжен съд-Пловдив спрямо трима лекари - двама анестезиолози и един стоматолог. (Видеото е архивно.)

Двамата анестезиолози са предадени на съд за това, че на 04.04.2025 г. в Пловдив, в качеството си на лекари със специалност анестезиология и реанимация, в условията на независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно дете - момче, в пловдивска болница, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - медицинска професия.

Прокуратурата обвини лекар за смъртта за 6-годишно дете

Първият анестезиолог е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждането от анестезия, адекватното връщане на защитните рефлекси, пълното стабилизиране на дишането и е напуснал самоволно работното място.

Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето, не е разпознал настъпилото животозастрашаващо усложнение и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Починалото в Пловдив дете било под пълна упойка 4 часа

На съд е предадена и лекарка - стоматолог за това, че в Пловдив, в същата болница, през периода от 23.02.2024 г. до 04.04.2025 г. при условията на продължавано престъпление, като правоспособен лекар по дентална медицина е упражнявала професията си в нарушение на установения ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина. В горепосочения период обвиняемата е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и пострадалото 6-годишно дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. 

Обвинителният акт е внесен след проведено задълбочено, обективно и всестранно разследване, включващо разпити на свидетели, изготвена седморна комплексна съдебномедицинска експертиза, анализиране на голяма по обем медицинска документация и др.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
лекарска грешка Пловдив починало дете
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