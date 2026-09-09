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Пълен обрат и „червен“ триумф за Суперкупата на България

„Левски“ започна по-активно и още в началото създаде няколко опасности

9 септември 2026, 19:59
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Ц СКА спечели Суперкупата на България след драматичен обрат срещу „Левски“.

„Червените“ победиха с 4:2 на Националния стадион „Васил Левски“ и вдигнаха трофея в прощалния мач на Христо Янев начело на отбора, предаде Gong.bg.

„Левски“ започна по-активно и още в началото създаде няколко опасности пред вратата на Фьодор Лапоухов. Вратарят на ЦСКА се намеси решително при удари на Сержиньо, Евертон Бала и Марко Груич.

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

„Сините“ все пак стигнаха до гол в 40-ата минута. След центриране на Майкон и рикошет топката попадна у Сержиньо, който с прецизен удар в долния десен ъгъл даде преднина на „Левски“.

ЦСКА изравни още в 48-ата минута. Светослав Вуцов излезе извън наказателното поле, за да отбие топка, но Жоел Зварц го изпревари и вкара в опразнената врата. Първоначално попадението не бе зачетено заради засада, но след намеса на ВАР голът бе признат за редовен.

В 65-ата минута „армейците“ стигнаха и до пълен обрат. След ситуация в наказателното поле ВАР потвърди, че няма засада, а за нарушение срещу Пастор бе отсъдена дузпа. Стефано Сенси изпълни наказателния удар хладнокръвно и направи резултата 2:1.

А в 71-вата минута ЦСКА нанесе трети удар след брилянтен рейд на Зварц. Нидерландецът елиминира трима футболисти на „Левски“ с майсторски финт и с безпощаден изстрел не остави шансове на Вуцов, правейки резултата 3:1.

Вечното дерби: "Левски" победи ЦСКА с 1:0

Мачът не мина без станалите обичайни за дербито на София грозни сцени. В 81-вата минута червени картони получиха Макс Ебонг от ЦСКА и Кристиан Димитров от „Левски“. Първо капитанът на „Сините“ удари с ръка в лицето крайния бранител на „Червените“, Мартино. В последвалото меле Ебонг пък удари Хуан Переа. А Мартино получи жълт картон за извършеното от него нарушение.

В 89-ата минута Алдаир Невеш вкара автогол във вратата на „Левски“, след като се опита да отбие центриране на Йоанис Питас от ЦСКА.

Головата фиеста продължи в добавеното време, в което „Сините“ спечелиха дузпа и Евертон Бала беше безпощаден от бялата точка.

Междувременно полицията изведе треньора на ЦСКА Христо Янев от стадиона, след като той влезе в спор със съдиите.

Източник: БГНЕС

 

Източник: Gong.bg    
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