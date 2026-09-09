Свят

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Разследващите анализират действията на пилотите, докато се опитват да установят причината за катастрофата с товарния самолет, отнела живота на петима души

9 септември 2026, 17:24
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Р азследващите оповестиха нови подробности за последните моменти в пилотската кабина, преди товарен самолет на Amazon Air да излезе от пистата на международното летище в Маями и да се блъсне в няколко превозни средства, причинявайки смъртта на петима души.

Председателката на Националния борд за безопасност на транспорта (NTSB) Дженифър Хоменди съобщи по време на пресконференция във вторник, 8 септември, че записващото устройство на гласовете в пилотската кабина съдържа над два часа висококачествен аудиозапис. Разследващите планират да разпитат двамата пилоти в сряда, 9 септември, като искат да чуят тяхната версия за катастрофата, преди да публикуват стенограма от записа.

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Данните от бордовия записващ уред на полета показват, че самолетът е докоснал пистата, след което пилотите са направили няколко промени в спирачките и тягата на двигателите през последните секунди на полета, заяви разследващият от NTSB Чихун Шин по време на пресконференцията във вторник.

Носът на самолета и десният колесник са докоснали пистата около 30 секунди преди краят на записа, докато машината се е движила със скорост 158 възела (приблизително 291 км/ч). Пилотите са започнали да спират няколко секунди по-късно, когато скоростта е паднала до 146 възела (около 270 км/ч), според Шин.

Левият колесник е докоснал пистата, когато скоростта намаляла до 134 възела (около 248 км/ч). Няколко секунди по-късно пилотите освободили спирачките и увеличили мощността на двигателите до ниво, съответстващо на опит за втори кръг - което означава прекратяване на кацането и повторно излитане, допълни Шин.

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Около четири секунди по-късно пилотите отново намалили мощността на двигателите и започнали повторно спиране, докато самолетът се движел със скорост 117 възела (приблизително 216 км/ч). Те са продължили да спират до самия край на записа, според разследващите.

В последните секунди движението на самолета се е променило, докато скоростта му продължавала да пада. Седем секунди преди края на записа машината се е движила с 96 възела (около 177 км/ч), а крайната регистрирана скорост спрямо земята е била 65 възела (около 120 км/ч).

„В регистрираните данни няма индикации за задействане на аеродинамичните спирачки или реверса на двигателите“, заяви Шин.

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Катастрофата е станала приблизително в 13:53 ч. местно време, когато Boeing 767-33A на 21 Air LLC (полет 7598) е излязъл от писта 30 по време на кацане на летището в Южна Флорида, съобщи Хоменди на пресконференция в понеделник, 7 септември.

Самолетът, опериран от 21 Air LLC, е изпълнявал обратен полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, с двучленен екипаж на борда, когато се е подхлъзнал и е продължил около 400 метра (1300 фута) извън очертанията на пистата.

Товарната машина е ударила навигационно оборудване, след което се е блъснала в бял микробус Ford Econoline, в който са пътували седем души, заяви Хоменди.

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След това самолетът е преминал през загражденията по периметъра и се е блъснал в лек автомобил Toyota Corolla Cross на близкия път, преди да пробие втора ограда. Общо от NTSB потвърдиха, че петимата загинали са се намирали в двете превозни средства, пометени от самолета.

Жертвите са идентифицирани като Роландо Алеман (55 г.), Йоел Родригес Наранхо (53 г.), Хулио С. Пинеда (75 г.), Карлос Акоста Фахардо (53 г.) и Хавиеркис Рейес Кеведо (47 г.), съобщи шерифът на окръг Маями-Дейд Роузи Кордеро-Стъц на пресконференцията.

Двамата пилоти на борда са оцелели при катастрофата, потвърди Хоменди. По време на брифинга във вторник тя предостави допълнителни подробности за техния опит. Капитанът (55 г.) има 7145 летателни часа опит и е получил квалификацията си за Boeing 767 през май 2026 г. Първият офицер (37 г.) има 2655 летателни часа и квалификация за същия тип самолет от април 2025 г.

Видеоклип, заснет от Олвин Енрикес, показва как един от пилотите се спасява и напуска самолета, след като машината се блъска в автомобилите на земята.

„Преди да се усетим, видяхме този масивен самолет, обхванат в пламъци, и разрушения път пред нас“, разказва Енрикес и допълва:

„Всички бяхме в шок, виждайки такова драматично събитие“.

Енрикес споделя, че бързо е обърнал автомобила си и е потеглил в противоположна посока, в случай че товарният самолет експлодира.

„Самата мисъл, че само преди миг цялото ми семейство можеше да бъде пометено от самолета - както за съжаление се случи с други хора и превозни средства - е ужасяваща“, казва той.

В отделни изявления от Amazon и 21 Air поднесоха своите съболезнования на засегнатите от катастрофата и заявиха, че сътрудничат напълно на NTSB.

„Дълбоките ни съчувствия остават със семействата, близките и всички засегнати от тази опустошителна трагедия“, заяви Кели Нантел, говорител на Amazon и допълни: „Ръководители на Amazon се срещат с местните власти и спасителните екипи, за да окажат подкрепа“.

Катастрофата се разследва от Федералната авиационна администрация (FAA) и NTSB. Разследващите все още не са установили с точност причината, довели до излизането на самолета от пистата.

Източник: People    
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